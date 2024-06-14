EURO 2024'e ev sahibi Almanya start veriyor! Rakip İskoçya... Öne çıkan istatistikler, takımlardan son haberler, iddaa oranları...

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ALMANYA

EURO 2024'e ev sahibi kontenjanından katılan Almanya, hazırlık maçlarıyla turnuvaya hazırlandı.

Hansi Flick'ten Julian Nagelsmann'a sancılı bir geçiş yaptılar, hatta bize de (Türkiye) kaybettikleri bir maç olmuştu. Mart ayında Fransa ve Hollanda karşısında alınan galibiyetler Nagelsmann'ı rahatlattı.

Şampiyona öncesi Ukrayna ile golsüz berabere kalıp Yunanistan'ı 1-0 geriden gelip 89'da attıkları golle 2-1 yendiler; sinyaller iyi değil.

Aleksandar Pavlovic son anda kadrodan çıkarıldı ve yerine Emre Can dahil edildi.

Mats Hummels, Julian Brandt, Leon Goretzka, Serge Gnabry ve Timo Werner hiç çağrı almadı.

Gnabry ve Werner'in sakatlıkları olduğunu biliyoruz. Hummels yerine Jonathan Tah tercih edildi. Brandt-Goretzka yerine de Robert Andrich...

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Gole en yakın noktada Kai Havertz, kanatlarda Florian Wirtz ve Jamal Musiala tercih ediliyor.

Kupa sonrası futbolu bırakacağını açıklayan Toni Kroos, görkemli bir veda yapmak istiyor.

İSKOÇYA

İspanya'nın arkasında ve Norveç'in önünde EURO 2024 bileti alan İskoçya ise son maçlarda keyifsiz.

İspanya'yı 2-0, Norveç'i 2-1 yenen takım gitti. Cebelitarık'ı 2-0 yenerken saç-baş yolduran ve İngiltere, Fransa, Hollanda gibi büyük ölçekli takımlara kaybeden bir İskoçya geldi.

Kaptan Andy Robertson, basın toplantısında; "Son maçlarda istediğimiz sonuçları alamasak da Münih'te sahaya çıktığımızda %100 konsantre olduğumuzu göreceksiniz..." dedi.

Lyndon Dykes ve Ben Doak turnuvanın hemen öncesinde, antrenmanlarda sakatlanıp kadrodan çıkarıldı.

Hücum merkezinde Che Adams ya da Lawrence Shankland başlayacak.

Aaron Hickey ve Nathan Patterson'ın yokluğunda sağ kanat bekte Anthony Ralston boy gösterecek.

Serie A'da muazzam bir sezon geçiren Lewis Ferguson, orta alana çok iyi bir alternatif olabilirdi; o da sakatlığı nedeniyle yok.

Elemelerde takımın gol yükünü sırtlayan Scott McTominay maç saati netleşecek. Nisan başından beri yok. Son hazırlık maçlarında da oynatılmadı.

"Almanya - İskoçya" EURO 2024 açılış maçına Türkiye'nin "En Yüksek" iddaa oranları Misli'de!

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ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Almanya'nın son 5 maçının 4'ü "2-3 GOL" aralığında sonuçlandı.

- İskoçya'nın son 7 maçının 4'ünde "karşılıklı gol" izledik.

- İki takım EURO 2016 Elemelerinde birbirine rakip olmuştu. Almanya 2 maçı da kazandı. 2 maç da "KG VAR & 2.5 ÜST" bitti.

- Maçın Fransız hakemi Clement Turpin, bu sezon 32 resmi karşılaşmada görev yaptı. (106 sarı kart - 7 kırmızı kart - 9 penaltı)

MİSLİ ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç, Canlı Bahis ve Şampiyon Oran seçenekleriyle Misli'nin iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Almanya kazanır" oldu!

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%42'lik kesim ev sahibi Almanya'nın turnuvaya galibiyetle başlamasını bekliyor...

%10'luk kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve mücadelede en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor.

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ARŞİV - Toni Kroos'un Santiago Bernabeu'ya vedası...