EURO 2024'e ev ödevini de getirdi! 'Futbol bir kaçıklık işi, Avrupa Şampiyonası'nda skandal karar...'

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EURO 2024'te heyecan A ve B Grubu'nda oynanan karşılaşmalarla sürdü.

İSVİÇRE ZORLANMADI

EURO 2024 A grubu maçında Macaristan ile İsviçre karşı karşıya geldi.

İsviçre, Macaristan'ı 12'de Duah, 45'te Aebischer ve 90+3'te Embolo'nun golleriyle 3-1 mağlup etti.

Macaristan'ın tek golü ise 66'da Varga'dan geldi. Bu sonuçla İsviçre, lider Almanya'nın ardından ikinci sıraya yerleşti.

'ÖLÜM' GRUBUNDA GOLLÜ MAÇLAR

Euro 2024'te ölüm grubu olan gösterilen B Grubu'nda turnuvanın iddialı takımları İspanya, son şampiyon İtalya, Hırvatistan ve Arnavutluk yer alırken İspanyollar fırtına gibi bir başlangıç yaptı.

İngiliz hakem Michael Oliver'in düdük çaldığı maçta İspanya 29. dakikada Alvaro Morata'nın golüyle 1-0 öne geçti. 32. dakikada Pedri'nin pasında Fabian Ruiz topu ağlara göndererek farkı 2'ye çıkardı. 45+2. dakikada Dani Carvajal'ın fileleri havalandırmasıyla İspanya soyunma odasına 3-0 önde girdi. 80. dakikada Hırvatistan penaltı kazandı. Petkovic'in şutunda kaleci Simon penaltıyı kurtardı, dönen topu yine Petkovic ağlara gönderdi. Ancak kural ihlali nedeniyle hakem golü iptal etti.

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İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca mücadele İspanya'nın 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Grubun diğer maçında ise Alman hakem Felix Zwayer'in düdük çaldığı maçta Arnavutluk 23. saniyede golü buldu. İtalya savunmasının hatasında ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Nedim Bajrami'nin sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Golün şokunu kısa sürede atlatan İtalya 11. dakikada Alessandro Bastoni ile eşitliği yakaladı. 16. dakikada Nicolo Barella'nin golüyle İtalya 2-1 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda iki takımın da atakları sonuçsuz kalınca mücadele İtalya'nın 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

YAZARLAR YORUMLADI

Hürriyet yazarlarından Uğur Meleke, Murat Fevzi Tanırlı ve Koray Durkal turnuvadaki son gelişmeleri değerlendirdi.

UĞUR MELEKE: BİR MUNiH-DORTMUND TRENİ HİKAYESİ

Euro 2024’ü bir gazeteci olarak takip etmek gerçekten deli işi. Dün de Almanya içi seyahatteki pahalılıkla yüzleştim. Aziz milletin alın teriyle ödediği vergilerle depoları doldurulan yağlı-ballı federasyon uçaklarına binenlerden biri değilseniz, EURO 2024’ü bir gazeteci olarak takip etmek gerçekten deli işi... Dün Münih’teki organizasyonun Allianz Arena girişinde ne kadar zayıf kaldığından ve kavgalar yaşandığından bahsetmiştim. Münih’ten Dortmund’a seyahatte de pahalılıkla yüzleştim. Münih-Dortmund treni ikinci sınıf bileti tam 121 Euro. Üstelik numarasız bu biletler... Erken rezervasyonla numaralı bilet almış bir yolcu gelip sizi kaldırabiliyor koltuğunuzdan. İtalyan taraftarlar bu durumla karşılaşıp olay çıkarınca bilge bir Alman abimiz şöyle bağırdı trende: “Orta mesafe bir trene 100 Euro’dan fazla verip, biletiniz numarasız olduğu için yerinizden kaldırıldığınız ülkeye Almanya denir!”

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FUTBOL BiR KAÇIKLIK iŞi!

Önceki gün Münih’in tüm ana caddelerini ele geçiren İskoçlar’dan çok etkilenmiştim. Dün Dortmund’a geçerken farkında olmadan “No Scotland no party (İskoçya yoksa parti de yok)” diye mırıldanıp duruyordum! Öğleden sonra Dortmund’a vardığımda ise başka bir işgalle karşılaştım. Dün Dortmund’da sarı duvar yoktu, kırmızı duvar vardı. Arnavutlar vardı ortalıkta adeta sadece. Avusturya-İsviçre ve Polonya-Ukrayna’da iki Avrupa Şampiyonası’nı birlikte takip ettiğimiz, futbolun peşinde binlerce kilometre yol yaptığımız Hasan Cemal’in deyimiyle futbol bir kaçıklık işi. Ve o kaçıklar şu anda Almanya’dalar.

TURNUVA GÜZEL BAŞLADI

Ancak tabii ki bir büyük turnuvada maç kazanmak için tribünleri parsellemeniz yetmez, yeşil zemini ele geçirmelisiniz esas. Dün sokaklarda sohbet ettiğim İtalyanlar, büyük taktisyen Spalletti’ye çok güveniyorlardı. Spalletti özellikle 1-0’dan iştahlı bir biçimde geri dönülen ilk 45 dakikada onların güvenini boşa çıkarmadı. Ancak turnuvaya Almanya ve İspanya kadar etkileyici başlamadıkları da bir gerçek. İlk 4 maçta 4 gol ortalaması şahane. 8 takımın yedisi gol attı. Tarihin en genç oyuncusu (Lamine Yamal) ve en erken golüne (Bajrami) şahitlik ettik. Almanya pahalı. Ama turnuva güzel başladı, kabul edelim.

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KORAY DURKAL: YAMAL EV ÖDEVİNİ KUPAYA GETİRDİ

Euro 2024’ün perde arkasında neler yaşanıyor? İspanya Milli Takımı’nın 16 yaşındaki yıldızı Lamine Yamal, EURO 2024’e ev ödevlerini de getirdiğini açıkladı. Yaşından dolayı İspanya’da zorunlu eğitimin bir parçası olan genç oyuncu, Almanya’daki tek odağının sadece futbol olmayacağını belirtirken, “Benim de online derslerim var” sözleriyle, bir yandan okulunu düşünmek zorunda olduğunu ifade ediyor. İspanya’nın teknik patronu Luis de la Fuente ise, oyuncunun performansından çok memnun olduğunu ifade ediyor. Yamal’ın sıradışı bir kişiliğe sahip olduğunu vurgulayan Fuente, “Henüz 16 yaşındaki bir çocuğun bu tür bir özgüvene, kaliteye ve oyun oynama yeteneğine sahip olması alışılmadık bir şey” diyor.

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ŞEHRiYELi TAVUK ÇORBASIYLA MACARiSTAN FORMASI GiYDi

İngiltere’de Bury kasabasında dünyaya gelen ve Barnsley forması giyen 24 yaşındaki Callum Styles’ın Macaristan Milli Takımı’nı seçmesinin ardında ilginç bir hikaye yatıyor. Büyükannesi Macar olan futbolcu, çocukken haftada iki kez onu ziyaret ediyor ve tavuklu şehriye çorbası içiyordu. Styles, büyükannesi vefat etse de Macaristan’a karşı ilgisi hiç bitmedi. 2020 yılında Macaristan için oynamayı düşündü ancak Covid-19 salgını gitmesine engel oldu. 2022’de bu kez Macaristan Milli Takımı Teknik Direktörü Marco Rossi’den teklif alınca kararını verdi. Sonrasında 23 kez Macaristan forması giyen Styles, ilk büyük sınavını EURO 2024’te veriyor. Macarca’yı öğrenemediği için iletişim sorunu yaşayan Styles, bunun için özel bir dil uygulaması kullanıyor. Bakalım şehriyeli tavuk çorbasıyla başlayan hikaye bu turnuvada onu nerelere taşıyacak...

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YAPAY ZEKA ‘ALTIN AYAKKABI’YI ŞiMDiDEN MBAPPE’YE VERDi

İkinci gününü geride bıraktığımız EURO 2024’e dair akıllardaki ilk soru kupayı kimin kazanacağı. Elbette bireysel ödüller de merak edilen konulardan biri. Yapay zeka ile yapılan araştırmaya göre turnuvada gol kralı olacak isimler belirlendi. Buna göre altın ayakkabının favori ismi Kylian Mbappe. Fransız oyuncu, Katar’daki 2022 Dünya Kupası’nda 8 gol atarak Altın Ayakkabı ödülünün sahibi olmuştu. Mbappe’den sonra bu ödüle en yakın göstrilen isimler; İngiliz Harry Kane, Jude Bellingham, Portekizli Cristiano Ronaldo, Belçikalı Romelu Lukaku.

RONALDO’NUN iDMANINI BiLE 8 BiN KiŞi iZLEDi

Euro 2024’e katılan birçok takım, turnuvaya başlamadan önce taraftarlara açık antrenman seansları düzenliyor. Portekiz’in cuma günü yaptığı antrenmana 8 bin taraftar katıldı. Ancak sahaya atlayan 12 taraftar ortalığı karıştırdı. Bir taraftar, güvenlik görevlilerini atlatarak Cristiano Ronaldo’ya ulaşmayı başardı. Olaylar fazla büyümeden yatıştırılırken, ortaya atılan iddialar büyük yankı yarattı. İddiaya göre; antrenmanı izlemeleri için taraftarlara 6 bin adet bilet dağıtılırken, bunların çoğu 700 sterlin karşılığında farklı kişilere satıldı.

MURAT FEVZİ TANIRLI: İSPANYA-HIRVATİSTAN MAÇINA DAMGA VURDU

Maçın 78. dakikasında, Hırvatistan’dan Petkovic, İspanya ceza alanında Rodri’nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Michael Oliver, Rodri’nin arkadan uzanan ayağını ‘topla oynamaya teşebbüs’ olarak değerlendirdi ve penaltının yanında sarı kart verdi. Halbuki o esnada kaleci yerde ve kale boştu. Petkovic topu boş kaleye atabilirdi. Oyun kurallarının ‘Kuralların Ruhu’ bölümünde, “Kurallarda doğrudan karşılığı olmayan durumlarda hakemlerin ‘oyunun ruhunu’ dikkate alarak karar vermesi beklenir” deniyor. Dolayısıyla burada kırmızı kart vermemek futbolun ruhuna aykırıdır.