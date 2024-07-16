EURO 2024’e Arda Damgası! Rakamlarla 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası finalleri

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Pek çok ‘ilk’e ve rekorlara sahne olan EURO 2024’te Gürcistan’ı 3-1 yendiğimiz maçta fileleri 1 kez havalandıran Arda Güler, ‘çıktığı ilk Avrupa Şampiyonası karşılaşmasında gol atmayı başaran en genç futbolcu’ olarak turnuva tarihine adını yazdırdı.

4- İspanya, Avrupa Şampiyonası’nda 4 kez şampiyon olan ilk ülke unvanını aldı.

6- Portekizli Cristiano Ronaldo, 6 Avrupa Şampiyonası’nda forma giyen ilk futbolcu.

7- İspanya, EURO 2024’teki 7 maçını da penaltılara kalmadan kazanıp turnuva rekoru kırdı.

15- 7 maçta 15 kez fileleri sarsan İspanya, bir Avrupa Şampiyonası’nda en çok gol atan takım oldu.

16- İspanyol Lamine Yamal, 16 yaş 338 günle şampiyona tarihinin en genç futbolcusu.

19- Portekizli Pepe, 41 yıl 130 günle Avrupa Şampiyonası’nda forma giyen en yaşlı futbolcu.

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20- Arda Güler, 19 yaş 114 günle turnuva tarihinde ilk maçında gol atan en genç futbolcu.

22- Almanya'nın hocası Julian Nagelsmann, Avrupa Şampiyonası tarihinin en genç teknik adamı.

41- İngiliz Bellingham, 20 yaş 353 günle iki Avrupa Şampiyonası’nda oynayan en genç oyuncu.

36- Gürcü kaleci Mamardashvili 4 maçta 29 kurtarış yaptı. (Diğer tüm kalecilerden 11 fazla)

29- İngiliz Bukayo Saka, 22 yaş 313 günle, iki Avrupa Şampiyonası finalinde oynayan en genç futbolcu.

23- Arnavut Nedim Bajrami, İtalya maçının 23. saniyesinde gol atarak, turnuva tarihinin en hızlı golünü kaydetti.