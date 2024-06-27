EURO 2024 sürprizlerle dolu! 3 puanı olan turladı, 4 puanlı takım elendi | A Milli Takımımız, Çekya'nın kabusu oldu! Üç turnuvada da eve gönderdik...

Haberin Devamı

EURO 2024'te heyecan tüm hızıyla sürerken, geçtiğimiz gece oynanan maçlardaki sürpriz sonuçlar da dikkat çekti. TSİ 19.00 ve 22.00'de oynanan maçlar sonrasında son 16 turundaki eşleşmeler de belli oldu.

4 takımın da son maçlara aynı puanla geldiği E Grubu'nda son maçlar oynandı ve grup tamamlandı.

E Grubu'ndaki ilk maçlarda Romanya, Ukrayna'yı 3-0 mağlup etmiş, Slovakya ise Belçika'yı 1-0 yenmişti. İkinci maçlarda Belçika, Romanya'yı 2-0 ile geçmiş, Ukrayna ile Slovakya'yı 2-1 yenmişti. Böylece 4 takım da son maçlara 3'er puanla geldi.

MAÇLAR BERABERE BİTTİ, 4 TAKIM DA AYNI PUANLA TAMAMLADI

E Gruub'nun son maçlarında Slovakya ile Romanya 1-1 berabere kaldı. Slovakya'nın golünü 24. dakikada Duda atarken Romanya'nın sayısını 37'de penaltıdan Marin kaydetti.

Haberin Devamı

Grubun diğer maçında Belçika ile Ukrayna 0-0 berabere kaldı.

Bu sonuçların ardından E Grubu'nu 4 takım da 4'er puanla tamamladı.

SIRALAMA NASIL?

4 takımın da 4 puanda olduğu E Grubu'nu Romanya lider tamamladı. Belçika grubu ikinci sırada bitirip adını son 16 turuna yazdırdı. Slovakya en iyi üçüncüler arasına girdi ve üst tura çıktı.

Ukrayna ise turnuvaya veda etti.

MAÇ SONU PROTESTO

Belçika, ikinci olarak bir üst tura yükselirken maçın son anlarından De Bruyne korner atışında oyunu geciktirdi.

Belçikalı futbolcular beraberliğe razı olurken taraftarlar ise futbolcuları ıslıklayarak protesto etti.

3 PUANI OLAN TURLADI, 4 PUANLI TAKIM EVİNE DÖNDÜ

EURO 2024'te grup etabının sona ermesiyle birlikte dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. C Grubu'nda yer alan Slovenya, topladığı 3 puanla en iyi üçüncüler arasına adını yazdırdı ve son 16 turuna kaldı. E Grubu'nda 4 puanı bulunan Ukrayna ise son sırada yer alarak turnuvaya veda etti.

GÜRCİSTAN, PORTEKİZ'İ YENDİ VE SON 16'YA YÜKSELDİ

EURO 2024'te Türkiye'nin bulunduğu F Grubu'nda Gürcistan ile Portekiz karşı karşıya geldi.

Gürcistan, müsabakayı 2'de Hviça Kvaratshelia ve 57'de Georges Mikautadze'nin golleriyle 2-0 kazandı.

Bu sonuçla 4 puana yükselen Gürcistan, Türkiye'nin ardından üçüncü olarak adını son 16 turuna yazdırdı.

Haberin Devamı

Portekiz, ikinci maçların ardından lider turlamayı garantilemişti.

BİZİM ÇOCUKLAR TURLADI, ÇEKYA ELENDİ

EURO 2024'te F Grubu'nda mücadele eden A Milli Takımımız, gruptaki son maçında Çekya ile karşı karşıya geldi. Hamburg'da bulunan Volksparkstadion'da oynanan maçı takımımız 2-1 kazandı.

Türkiye'nin gollerini 51. dakikada Hakan Çalhanoğlu ve 90+4'te Cenk Tosun atarken Çekya'nın sayısını 66'da Soucek kaydetti.

GRUPTAN İKİNCİ ÇIKTIK! RAKİBİMİZ...

Bu sonuçların ardından Portekiz daha önce lider çıkmayı garantilediği grubu 6 puanla tamamladı. A Milli Takımımız 6 puanla ikinci sırayı alıp gruptan ikinci sırada çıktı.

Haberin Devamı

Gürcistan 4 puanla 3. sırayı alıp üst tura çıkarken Çekya 1 puanla turnuvaya veda etti.

Gruptan ikinci sırada çıkan A Milli Takımımız, son 16 turunda 2 Temmuz Salı günü Leipzig'de Avusturya ile karşılaşacak.

ÇEKYA'NIN KABUSU OLDUK

Grubun son maçında Çekya'yı turnuva dışına iten A Milli Takımımız, rakibinin adeta kabusu oldu. Ay-Yıldızlılar, toplamda üç turnuvada rakibini son maçlarda Çekya'yı evine göndermeyi başardı.

EURO 2008'DE GERİ DÖNDÜK, YARI FİNALE YÜKSELDİK

EURO 2008'de A Grubu'nda yer alan A Milli Takımımız, son maçında Çekya ile karşı karşıya gelmişti. 75. dakikaya 2-0 geride giren milliler, 15 dakika içinde bulduğu gollerle rakibini 3-2 mağlup etmiş ve bir üst tura yükselmişti. Çekya ise bizi mağlup etmesi durumunda EURO 2008'de yoluna devam edecekti.

Haberin Devamı

EURO 2016'DA ELENDİK AMA ÇEKYA'YI DA SAF DIŞI BIRAKTIK

A Milli Takımımız için pek de iyi geçmeyen bir turnuva olan EURO 2016'da ise son maçlara girildiğinde en iyi üçüncülük şansı bulunan Ay-Yıldızlılar, D Grubu'nun son maçında yine Çekya ile karşı karşıya geldi. Rakibini 2-0 mağlup eden kırmızı - beyazlı ekibimiz, en iyi üçüncüler arasında yer alamadı ancak grubu 3 puanla kapattı. A Milli Takımımızı yenmesi halinde en iyi üçüncülerden biri olacak olan Çekya ise turnuvaya 1 puanla veda etti.

EURO 2024'TE TURLADIK, ÇEKYA'YI EVE GÖNDERDİK

Almanya'da düzenlenen EURO 2024'te ise yine Çekya ile aynı grupta yer alan ve yine son maçını rakibiyle oynayan A Milli Takımımız, olumsuz bir sonuca izin vermedi.

Haberin Devamı

Kırmızı - beyazlılar, beraberliğin dahi yettiği maçta rakibini 2-1 mağlup ederek 6 puanla son 16 turuna yükselmeyi başardı. Çekya ise mutlak kazanması gereken maçta A Milli Takımımıza boyun eğdi ve turnuvaya veda etti.