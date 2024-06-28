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Euro 2024 son 16 turundaki İngiltere - Slovakya maçı Halil Umut Meler'in

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#Euro 2024#Halil Umut Meler#Avrupa Şampiyonası
Euro 2024 son 16 turundaki İngiltere - Slovakya maçı Halil Umut Melerin
Oluşturulma Tarihi: Haziran 28, 2024 11:39

Halil Umut Meler ve ekibi, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki İngiltere - Slovakya maçına atandı

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FIFA kokartlı hakemimiz Halil Umut Meler ve ekibi, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki (EURO 2024) üçüncü maçına atandı.

Halil Umut Meler, E Grubu'nda Belçika - Slovakya ve D Grubu'nda Polonya - Avusturya müsabakalarındaki başarılı yönetimlerinden sonra 30 Haziran 2024 Pazar günü yerel saatle 18.00'de (TSİ 19.00) İngiltere - Slovakya son 16 turu müsabakasını yönetecek.

Almanya'nın Gelsenkirchen şehri Arena AufSchalke stadyumundaki maçta Halil Umut Meler'in yardımcıları Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy, dördüncü hakemi ise Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Rade Obrenovic olacak.

Müsabakada Almanya Futbol Federasyonu'ndan Marco Fritz VAR, Christian Dingert AVAR, Polonya Futbol Federasyonu'ndan Tomasz Kwiatkowski VAR supervisor ve Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Jure Praprotnik rezerv yardımcı hakem olarak görev yapacaklar.

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#Euro 2024#Halil Umut Meler#Avrupa Şampiyonası

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