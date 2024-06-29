EURO 2024 Son 16 turu tüm maçlar Şampiyon Oran farkıyla Misli'de! Öne çıkan iddaa istatistikleri burada...

Haberin Devamı

İlandır

EURO 2024’te grup maçları nefes kesen maçlar sonunda tamamlandı ve 16 takım adını bir üst tura yazdırdı. Portekiz, Çekya ve Gürcistan ile F Grubu’nda yer alan A Milli Takımımız da topladığı 6 puanla grubunu 2. sırada bitirdi ve son 16’ya yükselmeyi başardı.

EURO 2024’ta son 16 turu heyecanı bugün oynanacak 2 maç ile başlıyor. 4 gün boyunca sürecek son 16 turu maçları ile EURO 2024’ün coşkusu yine Misli’de yaşanacak. Misli, EURO 2024 maçlarına sunduğu en yüksek oranlar ile maçların heyecanını daha da artırıyor. Siz de hemen Misli üye olarak “Şampiyon Oranlar” ile normalin üzerinde oranlara oynayarak daha fazla kazanma şansı yakalayabilirsiniz. Ayrıca “Canlı Sohbet” özelliğiyle EURO 2024 maçlarına esnasında Misli üyeleri bir araya gelerek maçların keyfini birlikte çıkarıyor.

Haberin Devamı

İşte EURO 2024 son 16 turu programı:

Bugün

19:00 – İsviçre – İtalya

22:00 – Almanya – Danimarka

Yarın

19:00 – İngiltere – Slovakya

22:00 – İspanya – Gürcistan

Pazartesi

19:00 – Fransa – Belçika

22:00 – Portekiz – Slovenya

Salı

19:00 – Romanya – Hollanda

22:00 – AVUSTURYA – TÜRKİYE





Grup aşamasında futbolseverler gole doydu

EURO 2024’te grup aşaması toplamda 36 maça sahne oldu. Bu maçlarda toplamda 81 gol atıldı, maç başına 2,25 ortalamayla gollü bir ilk tur izledik. Kaleyi bulan şut sayısı ortalama 8,8 olurken; hakemler maç başına ortalama 4,4 kart gösterdi. Maç başına korner ortalaması ise 9,6 oldu.

Şut istatistiklerinde de ilk 5’teyiz

Grup aşamasında en çok şut çeken ekip de yine ev sahibi Almanya oldu. 3 maç sonunda 57 şut çeken Almanya bu alanda da zirveyi alırken; onları Portekiz 52, Fransa ise 51 şut ile takip etti. Belçika ve Türkiye de 48 şut ile dördüncülüğü paylaştı.

Türkiye en golcü takımlardan biri

Grup aşamasında en çok gol atan takım ev sahibi Almanya oldu. 3 maç sonunda 8 gol bulan Almanya bu istatistikte ilk sırayı alırken; son 16 turundaki rakibimiz Avusturya ise 6 golle Almanya’yı takip etti. Millilerimizle birlikte; İspanya, İsviçre ve Portekiz ise grup aşamasında 5 gol kaydetti.

Haberin Devamı

Arda Güler gol atan en genç oyuncu

Grup aşamasında atılan 81 gol, 67 farklı futbolcudan geldi. Attığı 3 golle gol krallığının zirvesinde Gürcistan’ın forveti Georges Mikautadze bulunuyor. Onu 2’şer golle Almanya’dan Füllkrug ve Musiala, Hollanda’dan Gakpo, Slovakya’dan Ivan Schranz ve Romanya’dan Răzvan Marin takip ediyor. Genç yıldızımız Arda Güler ise Gürcistan’a attığı şık golle EURO 2024’te grup aşamasında gol atan en genç oyuncu oldu.

En çok kart gören ekip olduk

Çekya – Türkiye maçının hakemi Istvan Kovacs, kart gösterme konusunda oldukça cömert davranmış; toplamda 18 kez kartına başvurmuştu. Millilerimiz sadece bu maçta 11 kez kart görmüştü. Toplamda da 16 kart gören Türkiye, bu alanda ilk sırada yer alıyor. Çekya da 12 kart ile Millilerimizi takip ediyor. Rakibimiz Avusturya 10, Macaristan 9, Sırbistan ise 8 kart ile grup aşamasını tamamladı.

Haberin Devamı

İspanya gol yemeyen tek takım

Grup aşamasındaki 3 maç sonunda kalesinde en çok golü gören takım İskoçya oldu. 7 golle bu alanda zirvede yer alan İskoçya’yı, 6’şar golle Hırvatistan ve Polonya takip etti. Arnavutluk ve Çekya ise 5 gol yiyerek turnuvayı noktaladı. B Grubu’ndaki tüm maçları kazanarak gruptan lider çıkan İspanya ise grup aşamasında kalesini gole kapatabilen tek takım oldu.

Maçların keyfi özel oyunlarla artıyor

EURO 2024’e özel olarak futbolseverler farklı birçok takım ve oyuncu bahislerine oynayabiliyor. Misli üyeleri maçlarda “İlk golü kim atar?”, “Hangi oyuncu gol atar?”, “Hangi oyuncu kaleye isabetli şut çeker” gibi oyuncu bahislerine tercih yapabiliyor. “Türkiye turnuvayı hangi aşamada tamamlar?”, “Türkiye’de en çok golü hangi oyuncu atar?” gibi farklı takımlara da oynayabilecek pek çok farklı oyun da Misli’de İddaacıları bekliyor.

Haberin Devamı

Misli’den yeni üyelere 50+50 TL!

Misli’ye yeni üye olan herkes 50+50 TL değerinde Misli Puan kazanıyor. Siz de mobil uygulamadan Misli’ye üye olun, kampanyaya katılın ve anında 50+50 TL kazanın. “Şampiyon Oranlar”ın ve özel oyunların yer aldığı Misli’de EURO 2024’ün heyecanını daha fazla yaşayın!

Misli'den yeni üyelere 50 TL + 50 TL hediye! Detaylar Misli'de... Hemen üye ol!