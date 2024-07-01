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EURO 2024 SON 16 TURU: Portekiz - Slovenya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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EURO 2024 SON 16 TURU: Portekiz - Slovenya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 01, 2024 10:51

Avrupa Şampiyonası son 16 turu heyecanı Portekiz Slovenya maçı ile devam ediyor. F Grubu'nda yer alan Portekiz grubu lider tamamlamıştı. Şimdi ise sözler Slovenya ile mücadele edeceği son 16 turuna çevrildi. Frankfurt Arena’da oynanacak olan maçı İtalya Futbol Federasyonu’ndan hakem Daniele Orsato yönetecek. Yardımcılıklarını ise Ciro Carbone ile Alessandro Giallatini yapacak. Peki, Portekiz - Slovenya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte EURO 2024 son 16 turu Portekiz Slovenya maçı canlı yayın bilgisi

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EURO 2024'ün favorilerinden gösterilen Portekiz Slovenya ile karşı karşıya geliyor. Cristiano Ronaldo'nun da oynadığı Portekiz'de 5 oyuncu kart sınırında yer alıyor. Portekiz - Slovenya eşleşmesinin galibi çeyrek finalde Fransa - Belçika turunu geçen takımla mücadeleye devam edecek. Peki, Portekiz - Slovenya maçı ne zaman, saat kaçta? Portekiz Slovenya maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

PORTEKİZ SLOVENYA MAÇI NE ZAMAN?

Portekiz - Slovenya maçı 1 Temmuz Pazartesi günü saat 22.00’de başlayacak. Mücadele TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11’LER

Portekiz: Diogo Costa, Joao Cancelo, Pepe, Ruben Dias, Nuno Mendes, Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rafael Leao, Ronaldo, Joao Felix

Slovenya: Oblak, Karnicnik, Drkusic, Bijol, Balkovec, Stojanovic, Elsnik, Gnezda Cerin, Mlakar, Sporar, Sesko

 

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