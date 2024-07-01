EURO 2024 SON 16 TURU: Portekiz - Slovenya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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EURO 2024'ün favorilerinden gösterilen Portekiz Slovenya ile karşı karşıya geliyor. Cristiano Ronaldo'nun da oynadığı Portekiz'de 5 oyuncu kart sınırında yer alıyor. Portekiz - Slovenya eşleşmesinin galibi çeyrek finalde Fransa - Belçika turunu geçen takımla mücadeleye devam edecek. Peki, Portekiz - Slovenya maçı ne zaman, saat kaçta? Portekiz Slovenya maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

PORTEKİZ SLOVENYA MAÇI NE ZAMAN?

Portekiz - Slovenya maçı 1 Temmuz Pazartesi günü saat 22.00’de başlayacak. Mücadele TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11’LER

Portekiz: Diogo Costa, Joao Cancelo, Pepe, Ruben Dias, Nuno Mendes, Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rafael Leao, Ronaldo, Joao Felix

Slovenya: Oblak, Karnicnik, Drkusic, Bijol, Balkovec, Stojanovic, Elsnik, Gnezda Cerin, Mlakar, Sporar, Sesko