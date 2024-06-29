EURO 2024 SON 16 TURU || İsviçre - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Avrupa Şampiyonası Son 16 Turu İsviçre - İtalya maçı ile devam ediyor. Karşılaşma Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. İtalya B Grubu’nu İspanya’nın ardından ikinci sırada tamamladı ve son 16 turuna yükseldi. İsviçre ise 1 galibiyet ve 2 beraberlik alarak tur atladı. Peki, İsviçre - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta? İsviçre İtalya maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

İSVİÇRE - İTALYA MAÇI NE ZAMAN?

İsviçre - İtalya maçı 29 Haziran Cumartesi saat 19.00’da başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11’LER

İsviçre: Rodriguez, Stergiou, Sommer, Schar, Akanji, Xhaka, Freuler, Aebischer, Ndoye, Embolo, Vargas

İtalya: Mancini, Bastoni, Di Lorenzo, Donnarumma, Darmian, Barella, Jorginho, Cristante, Dimarco, Scamacca, Chiesa