EURO 2024 SON 16 TURU || İngiltere Slovakya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...

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İngiltere ve Slovakya, EURO 2024 son 16 turunda karşı karşıya gelecek. İki ekip daha önce 6 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlardan 5'ini İngiltere alırken, 1 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Bugün oynanacak maçın kazanan tarafı çeyrek final biletini alacak ve İsviçre-İtalya maçının galibiyle eşleşecek. Diğer taraftan müsabakayı Halil Umut Meler yönetecek. İşte EURO 2024 son 16 turu İngiltere-Slovakya maçı canlı yayın bilgisi...

EURO 2024 SON 16 || İNGİLTERE-SLOVAKYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İngiltere ve Slovakya maçı bugün (30 Haziran) saat TSİ 19.00'da başlayacak.

Arena AufSchalke'de oynanacak karşılaşma TRT 1 ekranlarından takip edilebilecek.

Ayrıca maçı FIFA kokartlı hakemimiz Halil Umut Meler ve ekibi yönetecek.

MUHTEMEL 11'LER

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Karşılaşma öncesinde UEFA'nın internet sitesinde yer alan muhtemel 11'ler şu şekilde:

İNGİLTERE: Pickford, Walker, Stones, Guehi, Trippier, Mainoo, Rice, Saka, Bellingham, Gordon, Kane

SLOVAKYA: Dubravka, Pekarik, Vavro, Skriniar, Hancko, Kucka, Lobotka, Duda, Schranz, Bozenik, Haraslin.