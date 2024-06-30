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EURO 2024 SON 16 TURU || İngiltere Slovakya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...

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#EURO 2024 Son 16#İngiltere#Slovakya
EURO 2024 SON 16 TURU || İngiltere Slovakya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda İşte muhtemel 11ler...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 30, 2024 13:16

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turu mücadeleleri devam ediyor. İngiltere ve Slovakya, çeyrek finale bilet almak için mücadele edecek. Grupta oynadığı 3 maçta 1 galibiyet ve 2 beraberlik alan İngiltere, 5 puanla lider olarak son 16 turuna yükseldi. Slovakya ise E Grubu'nda Romanya, Belçika ve Ukrayna ile karşı karşıya geldi. Slovakya, grubunda 4 puana ulaşarak en iyi üçüncüler içine girdi ve son 16 turunda İngiltere ile eşleşti. Ayrıca bugün oynanacak müsabakayı Halil Umut Meler yönetecek. Peki İngiltere Slovakya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

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İngiltere ve Slovakya, EURO 2024 son 16 turunda karşı karşıya gelecek. İki ekip daha önce 6 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlardan 5'ini İngiltere alırken, 1 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Bugün oynanacak maçın kazanan tarafı çeyrek final biletini alacak ve İsviçre-İtalya maçının galibiyle eşleşecek. Diğer taraftan müsabakayı Halil Umut Meler yönetecek. İşte EURO 2024 son 16 turu İngiltere-Slovakya maçı canlı yayın bilgisi...

EURO 2024 SON 16 || İNGİLTERE-SLOVAKYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İngiltere ve Slovakya maçı bugün (30 Haziran) saat TSİ 19.00'da başlayacak.

Arena AufSchalke'de oynanacak karşılaşma TRT 1 ekranlarından takip edilebilecek.

Ayrıca maçı FIFA kokartlı hakemimiz Halil Umut Meler ve ekibi yönetecek.

MUHTEMEL 11'LER

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Karşılaşma öncesinde UEFA'nın internet sitesinde yer alan muhtemel 11'ler şu şekilde:

İNGİLTERE: Pickford, Walker, Stones, Guehi, Trippier, Mainoo, Rice, Saka, Bellingham, Gordon, Kane

SLOVAKYA: Dubravka, Pekarik, Vavro, Skriniar, Hancko, Kucka, Lobotka, Duda, Schranz, Bozenik, Haraslin.

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#EURO 2024 Son 16#İngiltere#Slovakya

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