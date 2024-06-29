EURO 2024 SON 16 TURU || Almanya - Danimarka maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Avrupa Futbol Şampiyonası 2024 son 16 eşleşmeleriyle başlıyor. Günün karşılaşmaları arasında Almanya Danimarka maçı yer alıyor. Danimarka grup aşamasında oynadığı üç karşılaşmadan da beraberlikle ayrıldı. Turnuvanın favorilerinden olan ev sahibi Almanya ise grup aşamasında 8 gol atarken, kalesinde 2 gol gördü. Peki, Almanya - Danimarka maçı ne zaman, saat kaçta? EURP 2024 son 16 turu Almanya Danimarka maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

ALMANYA - DANİMARKA MAÇI NE ZAMAN?

Almanya Danimarka maçı 29 Haziran Cumartesi saat 22.00’de başlayacak. Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma BVB Dortmund Stadı'nda gerçekleşecek.

MUHTEMEL 11’LER

Almanya: Neuer; Kimmich, Rüdiger, Schlotterbeck, Mittelstädt; Andrich, Kroos; Musiala, Gündoğan, Wirtz; Havertz

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Danimarka: Schmeichel; Andersen, Vestergaard, Christensen; Kristiansen, Nørgaard, Eriksen, Højbjerg, Mæhle; Højlund, Wind