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EURO 2024 SON 16 TURU || Almanya - Danimarka maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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EURO 2024 SON 16 TURU || Almanya - Danimarka maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda
Oluşturulma Tarihi: Haziran 29, 2024 12:03

EURO 2024 son 16 turu heyecanı başladı. Bugün iddialı bir karşılaşma olan Almanya Danimarka maçı oynanacak. Almanya - Danimarka karşılaşmasını İngiliz hakem Michael Oliver yönetirken yardımcılıklarını ise Stuart Burt ve Dan Cook üstlenecek. Son 16 turu karşılaşmaları tek maç üzerinden oynanırken kazanan taraf adını çeyrek finale yazdıracak. Peki, Almanya - Danimarka maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Almanya Danimarka maçı canlı yayın bilgisi...

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Avrupa Futbol Şampiyonası 2024 son 16 eşleşmeleriyle başlıyor. Günün karşılaşmaları arasında Almanya Danimarka maçı yer alıyor. Danimarka grup aşamasında oynadığı üç karşılaşmadan da beraberlikle ayrıldı. Turnuvanın favorilerinden olan ev sahibi Almanya ise grup aşamasında 8 gol atarken, kalesinde 2 gol gördü. Peki, Almanya - Danimarka maçı ne zaman, saat kaçta? EURP 2024 son 16 turu Almanya Danimarka maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

ALMANYA - DANİMARKA MAÇI NE ZAMAN?

Almanya Danimarka maçı 29 Haziran Cumartesi saat 22.00’de başlayacak. Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma BVB Dortmund Stadı'nda gerçekleşecek.

MUHTEMEL 11’LER

Almanya: Neuer; Kimmich, Rüdiger, Schlotterbeck, Mittelstädt; Andrich, Kroos; Musiala, Gündoğan, Wirtz; Havertz

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Danimarka: Schmeichel; Andersen, Vestergaard, Christensen; Kristiansen, Nørgaard, Eriksen, Højbjerg, Mæhle; Højlund, Wind

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