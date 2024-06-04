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Euro 2024 öncesi A Milli Futbol Takımı, İtalya'ya karşı!

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#Euro 2024#A Milli Takım#İtalya
Euro 2024 öncesi A Milli Futbol Takımı, İtalyaya karşı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 04, 2024 07:00

Ay Yıldızlı ekibimiz, tarihinde hiç yenemediği gök mavililer ile Euro 2024 öncesi özel maçta karşılaşacak.

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A Milii Takımımız, 2024 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında bugün özel maçta İtalya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bologna’daki Renato Dell’Ara Stadyumu’nda oynanacak mücadele, TSİ 22.00’de başlayacak ve TRT Spor’dan canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı Avusturyalı hakem Sebastian Gishamer yönetecek.

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KAPANIŞ POLONYA iLE 

Euro 2024 elemelerinden lider olarak çıktıktan sonra oynadığı 2 hazırlık maçında Macaristan’a 1-0, Avusturya’ya da 6-1 kaybeden Ay yıldızlılar bugün İtalya karşısında iyi bir sonuçla ayrılmak istiyor. A Mililer şampiyona öncesi son hazırlık maçını ise 10 Haziran’da yine deplasmanda Polonya ile oynayacak.

ARDA VE SALiH YOK

Şampiyonlar Ligi Finali dolayısıyla milli takım kampına İtalya’da katılacak olan Arda Güler ve Salih Özcan maç kadrosunda yer almayacak.

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#Euro 2024#A Milli Takım#İtalya

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