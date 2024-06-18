EURO 2024 MAÇLARI CANLI | Portekiz - Çekya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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EURO 2024 Portekiz Çekya maçı Almanya'nın Leipzig kentiyle aynı adı taşıyan Leipzig Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmayı İtalyan hakem Marco Guida yönetecek. Portekiz ile Çekya 6. kez kozlarını paylaşacak. Peki, Portekiz - Çekya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar....

PORTEKİZ ÇEKYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Almanya'da oynanacak Portekiz Çekya maçı 18 Haziran Salı günü TSİ 22.00'de başlayacak. Mücadele TRT 1'den yayınlanacak.

EURO 2024 F Grubu:

18 Haziran Salı:

19.00 Türkiye-Gürcistan (BVB Stadı)

22.00 Portekiz-Çekya (Leipzig Stadı)

22 Haziran Cumartesi:

16.00 Gürcistan-Çekya (Volkspark)

19.00 Türkiye-Portekiz (BVB Stadı)

26 Haziran Çarşamba:

22.00 Gürcistan-Portekiz (AufSchalke Arena)

22.00 Çekya-Türkiye (Volkspark)