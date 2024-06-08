×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL EURO 2024 PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriEuro 2024 Haberleri

EURO 2024 kadrosuna alınmayan Can Uzun'dan açıklama! "Kararı anlayamıyorum ama saygı göstereceğim"

Güncelleme Tarihi:

#Bizim Çocuklar#EURO 2024#Can Uzun
EURO 2024 kadrosuna alınmayan Can Uzundan açıklama Kararı anlayamıyorum ama saygı göstereceğim
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2024 14:07

Almanya'da 14 Haziran - 14 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nın (EURO 2024) kadrosunda yer almayan Can Uzun, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Haberin Devamı

Kadroda yer almadığı için hayal kırıklığına uğradığını belirten 18 yaşındaki milli futbolcu Can Uzun, şunları paylaştı:

"Sevgili arkadaşlar, maalesef dün 26 kişilik nihai kadrodan çıkarıldım. Birçok güzel görüşmenin ardından çok farklı bir beklentiyle geldim. Tüm kalbimle Türkiye’yi seçtim ve ülkem için ilk büyük turnuvamda oynamayı çok istedim. Güçlü bir sezon ve iyi bir performansların ardından şimdi kadroda olamamam beni gerçekten hayal kırıklığına uğrattı. Bu kararı anlayamıyorum ama saygı göstereceğim ve şimdi gelecek sezona yoğun bir şekilde hazırlanacağım. Görevim, bundan sonra daha çok çalışmak, yeni kulübümde 1. Bundesliga’da iyi bir sezon geçirmek ve kendimi kanıtlamak. En büyük dileğim, milli takımımızın Avrupa Şampiyonası’nda başarılı olması. Takıma şimdi her şeyin en iyisini ve Avrupa Şampiyonası için başarılar diliyorum. Benim zamanım gelecek ve 2026 Dünya Kupası’nda yer almak ve oynamak için elimden gelen her şeyi yapacağım, bu benim hedefim. Türkiye’ye verdiğim sözü tutacağım. Kalbim attıkça; Ne mutlu Türk’üm diyene! Ülkeme başarılı bir Avrupa Şampiyonası diliyorum. Haydi Türkiye!"

Gözden KaçmasınA Milli Futbol Takımının Euro 2024 kadrosu açıklandı Vincenzo Montelladan sürpriz tercihler...A Milli Futbol Takımı'nın Euro 2024 kadrosu açıklandı! Vincenzo Montella'dan sürpriz tercihler...Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Bizim Çocuklar#EURO 2024#Can Uzun

BAKMADAN GEÇME!