EURO 2024 hazırlık maçı: Polonya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Polonya Türkiye maçı Polonya'nın başkenti Varşova'da yer alan PGE Ulusal Stadyumu'nda oynanacak. Ay-yıldızlılar, Polonya ile deplasmanda oynayacağı özel maçın ardından, turnuva hazırlıklarını Almanya'da kendilerine ayrılan kamp merkezinde yapacağı antrenmanlarla sürdürecek. Polonya - Türkiye hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

POLONYA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Polonya'nın başkenti Varşova'da yer alan PGE Ulusal Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 21.45'te başlayacak.

TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadelenin TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanması bekleniyor.

EURO 2024'e hazırlık niteliğindeki mücadele, iki takımı 31 yıl aradan sonra karşı karşıya getirecek. Türkiye ile Polonya arasındaki son maç, 1994 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında oynanmış ve ay-yıldızlılar sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmıştı.

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Daha önce Polonya ile 17 müsabaka oynayan A Mili Takım, bu maçlarda 3 galibiyet alırken, 3 karşılaşma berabere sonuçlandı, 11 maçta ise gülen taraf Polonya oldu.

2018 ve 2022 yıllarında düzenlenen Dünya Kupası finallerinde yer alan Polonya, 2008 yılından beri organize edilen tüm Avrupa Şampiyonlarının final turnuvalarında da mücadele etti.