×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL EURO 2024 PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriEuro 2024 Haberleri

EURO 2024 hakemlerinden Serdar Gözübüyük, A Milli Takım’a sunum yaptı

Güncelleme Tarihi:

#EURO 2024#A Milli Takım#Bizim Çocuklar
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2024 11:50

Hollanda Futbol Federasyonu’nu temsilen EURO 2024’te görev yapacak Türk asıllı Hollandalı hakem Serdar Gözübüyük, A Millî Takımımızın teknik heyet ve oyuncularına turnuvada hakemlerle iletişim ve oyun kurallarının nasıl olması gerektiğini anlatan bir sunum yaptı.

Haberin Devamı

Serdar Gözübüyük’ün sunumunda hakemlerle saha içinde yalnızca takım kaptanlarının diyalog kurması gerektiğine vurgu yapılırken, kararlara itirazda hakemin etrafının kalabalık bir oyuncu grubu tarafından sarılmasına tolerans gösterilmeyeceğinin altı çizildi.

Hakemler ile takım kaptanları arasındaki iletişimin önemine değinilen sunumda, takımların Video Yardımcı Hakem (VAR) kararlarının gerekçelerini daha iyi anlamasının bu sayede sağlanacağı anlatıldı.

Gözübüyük sunumunda ayrıca çeşitli görüntüler eşliğinde sarı kart ve kırmızı kart uygulamalarına da değindi.

Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, sunumun ardından Gözübüyük’e A Millî Takım oyuncularının imzaladığı bir forma hediye etti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#EURO 2024#A Milli Takım#Bizim Çocuklar

BAKMADAN GEÇME!