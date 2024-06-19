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EURO 2024 grup maçları tek maç mı, rövanşlı mı?

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EURO 2024 grup maçları tek maç mı, rövanşlı mı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2024 15:18

EURO 2024 grup maçları tek maç ya da rövanşlı olup olmadığı ile merak konusu oldu. İlk maçı Gürcistan karşısında 3-1 galibiyetle tamamlayan Türkiye, Portekiz ve Çekya karşısında mücadele etmeye hazırlanıyor. Bununla birlikte pek çok futbolsever, EURO 2024 grup maçları tek maç mı, rövanşlı mı sorusuna yanıt arıyor. Peki, EURO 2024 grup maçları tek maç mı, rövanşlı mı? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

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EURO 2024 grup maçları devam ederken, karşılaşmaların tek maç mı yoksa çift maç üzerinden mi oynanacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Peki, EURO 2024 grup maçları tek maç mı, rövanşlı mı? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

EURO 2024 GRUP MAÇLARI TEK MAÇ MI, RÖVANŞLI MI?

Evet, tek maç olarak oynanacak. EURO 2024 grup etabındaki mücadeleler, tek maç usulü ile oynanacak. Karşılaşmaların akabinde ilk 2 sıra ve en iyi 4 grup üçüncüsü Son 16 turuna çıkacak. 

ÇEYREK FİNAL NE ZAMAN?

Çeyrek Final maçları 5-6 Temmuz tarihlerinde oynanacak. 

YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Yarı Final maçları, 9-10 Temmuz'da oynanacak.

FİNAL NE ZAMAN?

Final maçı 14 Temmuz 2024 tarihinde oynanacak. 

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