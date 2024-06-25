EURO 2024 | Fransa 1-1 Polonya

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Avrupa Futbol Şampiyonası D Grubu son maçında Fransa ile Sebastian Szymanski'nin formasını giydiği Polonya kozlarını paylaştı.
Müsabakada kazanan çıkmazken ekipler sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.
Fransa'nın golünü 56. dakikada penaltıdan Kylian Mbappe, Polonya'nın golünü ise 79. dakikada Robert Lewandowski attı.
Bu sonuçla Fransa, 5 puanla Avusturya'nın ardından ikinci olarak adını son 16 turuna yazdırdı.
1 puanda kalan Polonya ise turnuvaya veda etti.
İLK 11'LER
Fransa: Maignan, Koundé, Upamecano, Saliba, Hernandez, Tchouaméni, Kanté, Rabiot, Dembélé, Mbappé, Barcola
Polonya: Skorupski, Bednarek, Dawidowicz, Kiwior, Frankowski, Syzmanski, Zielinski, Moder, Zalewski, Urbanski, Lewandowski