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EURO 2024 | Fransa 1-1 Polonya

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#EURO 2024#Avrupa Futbol Şampiyonası#Fransa-Polonya Maçı
EURO 2024 | Fransa 1-1 Polonya
Oluşturulma Tarihi: Haziran 25, 2024 11:13

Avrupa Futbol Şampiyonası (Euro 2024) D Grubu üçüncü maçında Fransa ile Polonya 1-1 berabere kaldı. 

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Avrupa Futbol Şampiyonası D Grubu son maçında Fransa ile Sebastian Szymanski'nin formasını giydiği Polonya kozlarını paylaştı.

Müsabakada kazanan çıkmazken ekipler sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.

Fransa'nın golünü 56. dakikada penaltıdan Kylian Mbappe, Polonya'nın golünü ise 79. dakikada Robert Lewandowski attı.

Bu sonuçla Fransa, 5 puanla Avusturya'nın ardından ikinci olarak adını son 16 turuna yazdırdı.

1 puanda kalan Polonya ise turnuvaya veda etti. 

İLK 11'LER

Fransa: Maignan, Koundé, Upamecano, Saliba, Hernandez, Tchouaméni, Kanté, Rabiot, Dembélé, Mbappé, Barcola

Polonya: Skorupski, Bednarek, Dawidowicz, Kiwior, Frankowski, Syzmanski, Zielinski, Moder, Zalewski, Urbanski, Lewandowski

 

 

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#EURO 2024#Avrupa Futbol Şampiyonası#Fransa-Polonya Maçı

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