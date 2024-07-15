EURO 2024 finalinde tarihe geçen iddaa kuponu! İY/MS skoru bildi ve 93 bin TL kazandı...

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İlandır

14 Haziran’da başlayan ve futbolseverlere 1 ay boyunca futbol şöleni yaşatan EURO 2024’ün heyecanı “Şampiyon Oranlar” ile Misli’de yaşandı.

En yüksek oranlar, özel oyuncu ve takım bahisleri, canlı sohbetler ve uzman yazar yorumlarıyla Misli, EURO 2024’te de fark yarattı.

Dün oynanan finalde İspanya ile İngiltere kozlarını paylaştı. Turnuva boyunca oynadığı oyunla herkesin beğenisini kazanan İspanya, finalde rakibini 2-1 mağlup ederek 4. kez Avrupa Şampiyonu olmayı başardı. İspanya aynı zamanda en fazla Avrupa Şampiyonu olan ülke unvanını da almış oldu.

Bir Misli üyesi de bu maça oldukça yüksek oranlı bir tahmin de bulundu. Maçın hem ilk yarı sonucuna hem de maç sonuca yönelik tahmin yapan üye, kuponunu Misli Arena’da diğer üyelerle paylaştı.

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Misli Arena’da üyeler; kupon paylaşımı ve yorumlar yapabildiği gibi aynı zamanda yaptıkları kuponlar üzerinden Arena Puanları kazanabiliyor.

Siz de hemen Misli’ye üye olarak pek çok lig ve turnuvadaki maçlara “Şampiyon Oran” farkıyla daha yüksek oranlarla oynayabilir; maçların heyecanını daha fazla yaşayabilirsiniz. Misli, yeni üyelerine anında 50+50 TL kazanma şansı da sunuyor.

İlk yarı ve maç sonucunu bildi

EURO 2024’te İspanya – İngiltere finaline “İlk Yarı Sonucu / Maç Sonucu” tahmini yapan üye, ilk yarıda gol sesi çıkmayacağını; ikinci yarıda gelen gollerle maçı 2-1 İspanya’nın kazanacağını düşündü. Tek maç oynayan üye, 51.00 oranlık bir tercih yapmış oldu.

Maçın ilk yarısında pozisyonlar olsa da özellikle İspanya, Pickford’ı geçemeyince ilk 45 dakikada 0-0’lık eşitlik bozulmadı. İkinci yarıya da hızlı başlayan Boğalar, 47. dakikada Nico Williams’ın golüyle öne geçti. Bu golle beraber maçta tempo iyice yükselmeye başladı. İngiltere de beraberlik için yüklenerek oyuna iyice heyecan kattı. İngilizlerde sahneye 73’te Cole Palmer çıktı ve şık bir vuruşla skoru eşitledi. Maçın son bölümünde de tansiyon oldukça yüksekti. İki taraf da gol için fırsatlar bulsa da oyun genelinde daha üstün olan İspanya, 86. dakikada Oyarzabal’ın golüyle yeniden üstünlüğü sağladı. İngiltere’nin 90’da kullandığı köşe vuruşunda İspanya’dan Dani Olmo kafa vuruşunu çizgi üzerinde çıkarmayı başardı. Maçta başka gol olmayınca İspanya, İngiltere’yi 2-1 mağlup ederek EURO 2024’ün şampiyonu oldu.

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İlk yarıdan sonra maç sonucunu da doğru tahmin eden Misli üyesi, böylece tek maçta 51.00 oran tutturarak 93 bin 91 TL’nin sahibi oldu ve bu kuponuyla Misli Arena’da günün “En İyi 20 Kuponu” arasında yer aldı.

Siz de Misli’ye sadece üye olarak Misli Arena’da kuponlarınızı paylaşabilir, İddaa bilginizi konuşturarak “Krallar” arasındaki yerinizi alabilir ve Arena Puanları kazanabilirsiniz.

Ayrıca sadece Misli’de yer alan “Canlı Sohbet” özelliği ile maçlar oynanırken diğer üyelerle maçları değerlendirme şansını da yakabilirsiniz.

İşte Misli üyesinin Misli Arena’da hem kazandığı hem de kazandırdığı o kupon…

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