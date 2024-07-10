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EURO 2024 FİNALİ NE ZAMAN? İspanya'nın rakibi kim olacak? EURO 2024 şampiyonu belli oluyor!

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EURO 2024 FİNALİ NE ZAMAN İspanyanın rakibi kim olacak EURO 2024 şampiyonu belli oluyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2024 01:33

EURO 2024 final maçı için geri sayım başladı. Heyecanla takip edilen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) yarı final maçında Fransa'yı 2-1 yenen İspanya adını finale yazdırdı. Yarı finalde bugün oynanacak Hollanda-İngiltere maçının galibi EURO 2024 finalinde İspanya ile karşı karşıya gelecek. Final karşılaşmasında kazanan takım Avrupa'nın en büyüğü olarak kupayı müzesine götürecek. Gözler şimdi EURO 2024 İspanya'nın rakibinde. Peki, EURO 2024 final maçı ne zaman, nerede oynanacak? İşte, o konu hakkında ayrıntılar.

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EURO 2024 ilk finalisti İspanya oldu. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Fransa'yı 2-1 yenen İspanya final biletini aldı. Fransa'yı eleyerek finale yükselen İspanya, tarihinin 4'üncü Avrupa şampiyonluğuna bir adım daha yaklaştı. 1964, 2008 ve 2012'de kupaya uzanan İspanyollar, 1984'te ise ikinci oldu. İspanya, son 5 turnuvada üçüncü kez final oynayacak. EURO 2024 final maçında İspanya'nın rakibi bugün oynanacak Hollanda - İngiltere maçıyla belli olacak. Peki, EURO 2024 finali ne zaman? İşte, ayrıntılar.

EURO 2024 FİNALİ NE ZAMAN?

14 Haziran’da başlayan turnuva 1 ay boyunca devam edecek. Grup elemelerinin ardından son 16 turu, çeyrek final, yarı final ve 14 Temmuz’da Almanya'nın başkenti Berlin'de oynanacak final maçının ardından sona erecek.

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İSPANYA'NIN RAKİBİ KİM OLACAK?

Finale yükselen İspanya'nın rakibi, bugün oynanacak Hollanda - İngiltere maçının kazananı olacak.

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