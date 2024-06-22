EURO 2024 F GRUBU || Gürcistan Çekya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Gürcistan Çekya mücadelesi ile Avrupa Futbol Şampiyonası'nda heyecan sürüyor. Turnuvada ilk kez mücadele eden Gürcistan, maçtan 3 puanla ayrılarak gruptan çıkmayı hedefliyor. İlk maçından puansız ayrılan Çekya da bugünkü mücadeleden galibiyetle ayrılmak istiyor. İşte EURO 2024 F Grubu Gürcistan Çekya maçı saati ve canlı yayın kanalı...

GÜRCİSTAN ÇEKYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Gürcistan ile Çekya mücadelesi bugün (22 Haziran Cumartesi) TSİ 16.00’da başlayacak. Mücadeleyi Alman hakem Daniel Siebert yönetecek.

Hamburg’da ki Volksparkstadion’da oynanacak karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.