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EURO 2024 F GRUBU || Gürcistan Çekya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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#EURO 2024#Gürcistan#Çekya
EURO 2024 F GRUBU || Gürcistan Çekya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda
Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2024 11:28

EURO 2024 F Grubu mücadeleleri tüm heyecanıyla sürüyor. Türkiye ile aynı grupta yer alan Gürcistan ve Çekya mücadele edecek. İki takım tarihlerinde ilk kez karşı karşıya geliyor. Avrupa Futbol Şampiyonası ilk maçını Türkiye karşısında oynayan Gürcistan, 3-1 mağlup oldu. Çekya ise EURO 2024 ilk haftasında Portekiz karşısında 2-1 yenildi. Her iki takım da turnuvada puan almayı hedefliyor. Peki Gürcistan Çekya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte EURO 2024 Gürcistan Çekya F Grubu maçı canlı yayın bilgisi...

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Gürcistan Çekya mücadelesi ile Avrupa Futbol Şampiyonası'nda heyecan sürüyor. Turnuvada ilk kez mücadele eden Gürcistan, maçtan 3 puanla ayrılarak gruptan çıkmayı hedefliyor. İlk maçından puansız ayrılan Çekya da bugünkü mücadeleden galibiyetle ayrılmak istiyor. İşte EURO 2024 F Grubu Gürcistan Çekya maçı saati ve canlı yayın kanalı...

GÜRCİSTAN ÇEKYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Gürcistan ile Çekya mücadelesi bugün (22 Haziran Cumartesi) TSİ 16.00’da başlayacak. Mücadeleyi Alman hakem Daniel Siebert yönetecek.

Hamburg’da ki Volksparkstadion’da oynanacak karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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#EURO 2024#Gürcistan#Çekya

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