EURO 2024 eşleşmeleri nasıl olacak? Hangi ülke, kiminle eşleşecek?

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EURO 2024 eşleşmeleri belli oluyor. A Milli Takımımızın da sınav vermesinin beklendiği EURO 2024 Son 16 Turu eşleşmeleri belli oldu. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda son 16 turu eşleşmeleri şu şekilde olacak:

1. Maç: A grubu birincisi - C grubu ikincisi

2. Maç: A grubu ikincisi - B grubu ikincisi

3. Maç: B grubu birincisi - A/D/E/F grup üçüncüsü

4. Maç: C grubu birincisi - D/E/F grup üçüncüsü

5. Maç: F grubu birincisi - A/B/C grup üçüncüsü

6. Maç: D grubu ikincisi - E grubu ikincisi

7. Maç: E grubu birincisi - A/B/C/D grup üçüncüsü

8. Maç: D grubu birincisi - F grubu ikincisi

TÜRKİYE İKİNCİ OLURSA KİMİNLE EŞLEŞECEK?

Türkiye, ikinci olarak gruptan çıkması halinde D Grubu'nun lideri ile karşı karşıya gelecek. D Grubu'nda 3'üncü maçlar tamamlandı ve puan durumu netleşti. Avusturya, Fransa ve Hollanda'nın yer aldığı grubu lider bitirdi. Bu durumda Avusturya, Türkiye'nin rakibi oldu.

EN İYİ ÜÇÜNCÜLER DE SEÇİLECEK

EURO 2024'te grup üçüncülerinin belirlenmesi sonrasından sonra en iyi dört üçüncünün netleşmesi için şu kriterlere bakılacak:

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a. Daha yüksek puan sayısı

b. Averaj farkı

c. Daha fazla gol atılması

d. Daha fazla galibiyet sayısı

e. Tüm grup maçlarında yalnızca alınan sarı ve kırmızı kartlara dayalı alt disiplin puanları toplamı (kırmızı kart = 3 puan, sarı kart = 1 puan, bir maçta iki sarı karttan ihraç = 3 puan)

f. Ev sahibi Almanya'nın karşılaştırma ve kura çekimine dahil olması durumunda Avrupa Elemeleri genel sıralamasındaki konumu

TÜRKİYE EN İYİ ÜÇÜNCÜ OLURSA KİMİNLE EŞLEŞECEK?

Türkiye A Milli Erkek Futbol Takımı, EURO 2024'ü en başarılı dört üçüncüden biri olarak bitirirse ya B Grubu'nun ya da C Grubu'nun birincisi ile eşleşecek.

Türkiye'nin grup eşleşmesi ise en iyi 4 takımın hangileri olacağına göre değişecek. Olası eşleşmeler ise şu şekilde:

En İyi Dört Takım - Eşleşeceğimiz Grup Lideri:

A, B, C, F --- C Grubu Lideri

A, B, D, F --- C Grubu Lideri

A, B, E, F --- C Grubu Lideri

A, C, D, F --- B Grubu Lideri

A, C, E, F --- C Grubu Lideri

A, D, E, F --- C Grubu Lideri

B, C, D, F --- B Grubu Lideri

B, C, E, F --- B Grubu Lideri

B, D, E, F --- B Grubu Lideri

C, D,E, F --- B Grubu Lideri