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EURO 2024 elemelerinin kura çekimi bugün Frankfurt’ta gerçekleştirilecek

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#EURO 2024#A Milli Futbol Takımı#Almanya
EURO 2024 elemelerinin kura çekimi bugün Frankfurt’ta gerçekleştirilecek
Oluşturulma Tarihi: Ekim 09, 2022 07:00

Türkiye’nin dördüncü torbadan katılacağı kura çekimi TSİ 13.00’te başlayacak. 10 grupta ilk ikiye giren ekipler Almanya’daki şampiyona için bileti kazanacak.

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Almanya’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nın (Euro 2024) eleme grup kura çekimi bugün yapılacak. Frankfurt’taki Festhalle Fuar Merkezi’nde TSİ 13.00’te başlayacak olan kura çekimi TRT Spor’dan naklen yayımlanacak. Türkiye, 53 ülkenin 6 torbaya bölündüğü kura çekimine 4. torbadan katılacak ve nispeten güçlü ekiplerle eşleşecek. Maçlar yedisi beşli, üçü altılı olmak üzere toplam 10 grupta oynanacak. Her grupta ilk iki sırayı alan toplam 20 ekiple ev sahibi Almanya şampiyonaya direkt katılacak. Kalan 3 takım ise Uluslar Ligi play-off’ları sonrası belli olacak.

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PLAY-OFF ŞANSI

Uluslar C Ligi’ni grup lideri olarak tamamlayan Milli Takım, elemelerde ilk 2’ye giremese bile kesin olarak play-off oynayacak. Ukrayna’yı işgali nedeniyle Rusya elemelere katılamayacak. Eleme maçları, 23-25 Mart 2023 tarihlerinde başlayacak, 19-21 Kasım 2023’te sona erecek. Almanya’nın ev sahipliğindeki şampiyona ise 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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#EURO 2024#A Milli Futbol Takımı#Almanya

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