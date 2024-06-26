EURO 2024 E GRUBU MAÇI CANLI İZLE | Ukrayna Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Avrupa Futbol Şampiyonası'nda grup mücadeleleri devam ediyor. Ukrayna ve Belçika, tarihlerinde ilk defa rakip olacak. Önceki maçta Ukrayna, Slovakya ile mücadele etti ve sahadan 2-1 galibiyetle ayrıldı. Bu karşılaşma sonrası Ukrayna puanını 3'e yükseltti. Bu akşam E Grubu'nda oynanacak diğer mücadele de Slovakya ve Romanya maçı. Adını son 16 turuna yazdıracak takımlar iki müsabakanın ardından belli olacak. İşte EURO 2024 E Grubu Ukrayna Belçika canlı yayın ekranı...

UKRAYNA BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ukrayna ve Belçika bu akşam (26 Haziran) karşı karşıya gelecek. Saat 19.00'da başlayacak karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

Stuttgart Arena'da oynanacak karşılaşmayı hakem Anthony Taylor yönetecek.