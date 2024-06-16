EURO 2024 E Grubu detaylı analizi, turnuvaya özel oyunlar ve çok daha fazlası burada! Heyecanı Şampiyon Oran’la Misli’de Yaşa...

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Misli editörleri her gün EURO 2024’te bir grubu futbolseverler için analiz ediyor.

Dünkü D Grubu analizinden sonra işte EURO 2024 E Grubu analizi…

E Grubu, EURO 2024’ün kapalı kutusu…

Beklentilerin üstünde iş yapabilecek takımlara sahip olan E Grubu, ölüm grubu olarak nitelendirilmese de tahmini de zor bir grup. Belçika, Slovakya, Ukrayna ve Romanya’nın bulunduğu EURO 2024 E Grubu’nda birbirinden çekişmeli maçlar bizleri bekliyor. Grubun net favorisi olarak görülen Belçika zirveyi hedefliyor. Belçika kadar iddialı olmasalar da diğer ekipler de grupta iyi bir sıralama elde edip EURO 2024’te gidebildikleri yere kadar gitmeye çalışacak. EURO 2024 E Grubu’nda puan durumunun nasıl şekilleneceği ise merak konusu.

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BELÇİKA

UEFA Sıralaması: 8

Teknik Direktör: Domenico Tedesco

Turnuvadaki en iyi derecesi: Final (1 kez) (1980)

Takım Kadrosu

Kaleciler: Koen Casteels (Wolfsburg), Thomas Kaminski (Luton Town), Matz Sels (Nottingham Forest)

Defanslar: Thomas Meunier (Trabzonspor), Zeno Debast (Anderlecht), Timothy Castagne (Fulham), Maxim De Cuyper (Club Brugge), Arthur Theate (Rennes), Wout Faes (Leicester City), Jan Vertonghen (Anderlecht)

Orta Sahalar: Yannick Ferreira Carrasco (Al Shabab), Aster Vranckx (Wolfsburg), Charles De Ketelaere (Atalanta) Orel Mangala (Lyon), Arthur Denis Vermeeren (Atl. Madrid), A. Onana (Everton), Axel Witsel (Atl. Madrid), Kevin De Bruyne (Man. City), Youri Tielemans (Aston Villa)

Forvetler: Romelu Lukaku (Roma), Dodi Lukebakio (Sevilla), Johan Bakayoko (PSV Eindhoven), Lois Openda (Leipzig), Jeremy Doku (Man. City), Leandro Trossard (Arsenal)

Maç Takvimi:

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17 Haziran Pazartesi / 19:00 / Belçika – Slovakya

22 Haziran Cumartesi / 22:00 / Belçika – Romanya

26 Haziran Çarşamba / 19:00 / Ukrayna – Belçika

İddaa Özel Etkinlik Oranları:

Şampiyon olur: 16.15

İkinci bitirir: 11.40

Yarı finalde elenir: 4.94

Çeyrek finalde elenir: 2.71

Son 16’da elenir: 2.36

Gruplarda elenir: 9.50

E Grubu lideri olur: 1.34

**** Güncel oranlar değişiklik gösterebilir.

Yakaladığı altın jenerasyon ile 2014’ten bu yana turnuvaların gizli favorisi olarak görülen Belçika, 2018 Dünya Kupası üçüncülüğü dışında bir başarı gösteremedi. Turnuvalara hızlı giriş yapsalar da sonunu iyi getiremeyip, turnuvalarda çoğu kez beklentinin altında kaldı. Altın jenerasyondan geriye yalnızca De Bruyne ve Lukaku gibi isimler kaldı… Ancak 2023 yılında takımın başına getirilen genç teknik adam Domenico Tedesco ile müthiş bir uyum yakaladılar. Kadroda bulunan tecrübeli oyuncuların yanına genç ancak üst düzey seviye takımlarda oynayan oyuncuların eklenmesiyle yine umut veren bir jenerasyon yakaladılar.

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Belçika milli takımı Tedesco önderliğinde çıktığı 14 maçta yenilgi görmedi. Avrupa Şampiyonası Elemelerinde oynadıkları 8 maçta 6 galibiyet ve 2 beraberlik alarak grubu lider tamamladılar. Oynadıkları 8 maçta kalelerinde yalnızca 4 gol gördüler ve rakip filelere 22 gol attılar. Takımın yıldızı ve kaptanı De Bruyne sakatlığı sebebiyle bu 8 maçın yalnızca 1’inde forma giyebildi. Böyle büyük bir eksiğe rağmen gruptan namağlup çıkmayı başardılar. Michy Batshuayi milli takım kadrosunda yer almazken orta sahasında ve forvet hattında maça direkt etki edebilecek birçok kaliteli isme sahipler. Lois Openda, Jeremy Doku, Leandro Trossard ve Kevin De Bruyne bu sezona damga vuran ve Belçika milli takımının en önemli silahlarından. Oyun içinde değişen dizilişleri ve oyun anlayışlarıyla çözülmesi zor ve rakipler için çekinilen bir ekip. Kendi kalibresinin altında bulunan takımlarla aynı grupta olan Belçika, B grubunun liderlik için en büyük favorisi.

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EURO 2024 öncesinde oynadığı 3 hazırlık maçında 2 galibiyet 1 beraberlik aldılar. Karadağ ve Lüksemburg’u 2-0 ve 3-0 gibi skorlarla geçerken, İngiltere’yle 2-2 berabere kaldılar.

UKRAYNA

UEFA Sıralaması: 18

Teknik Direktör: Sergiy Rebrov

Turnuvadaki en iyi derecesi: Çeyrek Final (1 kez) 2020

Takım Kadrosu

Kaleciler: Andriy Lunin (Real Madrid), Anatolii Trubin (Benfica), Georgiy Bushcan (Dinamo Kiev)

Defanslar: Illia Zabarnyi (Bournemouth), Vitalii Mykolenko (Everton), Oleksandr Zinchenko (Arsenal), Yukhym Konoplia (Shaktar Donetsk), Valerii Bondar (Shaktar Donetsk), Mykola Matviyenko (Shaktar Donetsk), Oleksandr Tymchyk (Dinamo Kiev), Bogdan Mykhaylichenko (Polessya), Oleksandr Svatok (Dnipro), Maksym Talovierov (LASK)

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Orta Sahalar: Mykhailo Mudryk (Chelsea), Georgiy Sudakov (Shaktar Donetsk), Volodymyr Brazhko (Dinamo Kiev), Mykola Shaparenko (Dinamo Kiev), Oleksandr Zubkov (Shaktar Donetsk), Serhiy Sydorchuk (Westerlo), Taras Stepanenko (Shaktar Donetsk), Andriy Yarmolenko (Dinamo Kiev), Ruslan Malinovskyi (Genoa)

Forvetler: Artem Dovbyk (Girona), Viktor Tsygankov (Girona), Vladyslav Vanat (Dinamo Kiev), Roman Yaremchuk (Valencia)

Maç Takvimi:

17 Haziran Pazartesi / 16:00 / Romanya – Ukrayna

21 Haziran Cuma / 16:00 / Slovakya – Ukrayna

26 Haziran Çarşamba / 19:00 / Ukrayna – Belçika

İddaa Özel Etkinlik Oranları:

Şampiyon olur: 67.00

İkinci bitirir: 28.50

Yarı finalde elenir: 13.30

Çeyrek finalde elenir: 4.95

Son 16’da elenir: 1.92

Gruplarda elenir: 2.47

E Grubu lideri olur: 4.28

**** Güncel oranlar değişiklik gösterebilir.

Ukrayna, İngiltere ve İtalya’nın olduğu C Grubu’nda 8 maç sonunda 4 galibiyet, 2 mağlubiyet, 2 beraberlik ile İtalya’yla aynı puanı almasına rağmen averaj ile grubu üçüncü tamamlamış ve Uluslar Ligi Playoff’unda İzlanda’yı 2-1 mağlup ederek turnuvaya katılmaya hak kazanmıştı.

Turnuvadaki diğer takımların aksine Ukrayna 2 yılı aşkın süredir devam eden savaş sebebiyle farklı değerlendirilmesi gereken bir ekip. Bu turnuvada en büyük motivasyon kaynakları milli duygular olacaktır. Ukrayna, Rebrov önderliğinde iyi bir jenerasyon yakaladı ve birçok mevkide dünya çapında kaliteli oyunculara sahipler. Viktor Tsygankov, Artem Dovbyk ve Mykhailo Mudryk üçlüsüyle müthiş bir hücum hattına sahipler. Kalede ise Real Madrid’in Şampiyonlar Ligi finaline kadar uzanan sürecin en önemli isimlerinden Andriy Lunin bulunuyor. Taras Stepanenko ve Illia Zabarnyi sert oyun anlayışlarıyla rakiplere zor anlar yaşatabilecek oyunculardan ve tabi ki de takımın en güvenilir ayaklarından Oleksandr Zinchenko da öne çıkan isimlerinden. Kendine denk güçte takımlara karşı oyun kontrolüne elinde bulunduran ve kaliteli isimleriyle baskın oynayan Ukrayna kendinden güçlü ekiplere karşı ise savunma direncini arttırıp, hızlı hücumlarla tehlike üreten bir ekip. Grupta Belçika’nın ardından kadro kalitesi olarak en güçlü takım.

Turnuva öncesi oynadıkları hazırlık maçlarında Moldova’yı 4-0’la geçen Ukrayna, Almanya’yla 0-0 berabere kalırken Polonya’ya ise 3-1 mağlup olmuştu.

SLOVAKYA

UEFA Sıralaması: 29

Teknik Direktör: Francesco Calzona

Turnuvadaki en iyi derecesi: Son 16 (1 Kez) 2016

Takım Kadrosu

Kaleciler: Martin Dubravka (Newcastle Utd), Marek Rodak (Fulham), Henrich Ravas (Ne Revolution)

Defanslar: Milan Skriniar (PSG), Vernon De Marco (Hatta), David Hancko (Feyenoord), Peter Pekarik (Hertha Berlin II), Sebastian Kosa (S. Trnava), Denis Vavro (Kopenhag), Adam Obert (Cagliari), Norbert Gyömber (Salernitana)

Orta Sahalar: Laszlo Benes (Hamburg), Patrik Hrosovsky (Genk), Juraj Kucka (S. Bratislava), Matus Bero (Bochum), Stanislav Lobotka (Napoli), Tomas Rigo (Banik Ostrava), Tomas Suslov (Hellas Verona), Ondrej Duda (Hellas Verona)

Forvetler: L’ubomir Tupta (Slovan Liberec), Lukas Haraslin (Sparta Prag), David Strelec (S. Bratislava II), David Duris (Ascoli), Leo Sauer (Feyenoord U19), Ivan Schranz (Slavia Prag), Robert Bozenik (Boavista)

Maç Takvimi:

17 Haziran Pazartesi / 19:00 / Belçika – Slovakya

21 Haziran Cuma / 16:00 / Slovakya – Ukrayna

26 Haziran Çarşamba / 19:00 / Slovakya – Romanya

İddaa Özel Etkinlik Oranları:

Şampiyon olur: 380.00

İkinci bitirir: 145.00

Yarı finalde elenir: 33.00

Çeyrek finalde elenir: 9.50

Son 16’da elenir: 2.13

Gruplarda elenir: 1.57

E Grubu lideri olur: 9.50

**** Güncel oranlar değişiklik gösterebilir.

Slovakya, Avrupa Şampiyonası Elemeleri J Grubu’nda çok iyi bir performans göstererek Portekiz’in ardında grubu ikinci tamamladı. Grupta yalnızca 2 maç kaybettiler. Bu iki maç da grubu lider tamamlayan Portekiz’e karşıydı.

İtalyan teknik adam Francesco Calzona ile çıktıları 17 maçta sadece 3 mağlubiyet aldılar ve iyi bir ivme yakaladılar. Savunma güvenliğini takımın en önemli oyuncusu ve kaptanı Milan Skriniar’a emanet edecek. Denis Vavro ve Milan Skriniar gruplar arasında oldukça öne çıkan bir stoper ikilisi. Orta sahada Stanislav Lobotka ve Laszlo Benes, hücum hattında ise iyi bir sezon geçiren Lukas Haraslin’e güveniyor. Kendinden güçlü ekiplere karşı sağlam savunmasıyla ön plana çıkan Slovakya bu tarz karşılaşmalarda duran top silahını iyi kullanan bir ekip.

EURO 2024 öncesinde oynadığı karşılaşmalarda San Marino ve Galler’i 4-0’lık skorlarla geçerken, Norveç’le 1-1 berabere kaldı.

ROMANYA

UEFA Sıralaması: 26

Teknik Direktör: Edward Iordanescu

Turnuvadaki en iyi derecesi: Çeyrek Final (2000)

Takım Kadrosu

Kaleciler: Florin Constantin Nita (Gaziantep FK), Horatiu Moldovan (Rapid Bükreş), Stefan Tarnovanu (FCSB)

Defanslar: Nicusor Silviu Bancu (Univ.Craiova), Andrei Andonie Burca (Al Akhdoud), Andrei Ratiu (Rayo Vallecano), Vasile Mogos (CFR Cluj), Bogdan Racovitan (Rakow C.), Radu Draguşin (Tottenham), Adrian Rus (Pafos), Ionut Nedelcearu (Palermo)

Orta Sahalar: Ianis Hagi (Alaves), Valentin Mihai Mihaila (Parma), Darius Dumitru Olaru (FCSB), Florinel Teodor Coman (FCSB), Razvan Gabriel Marin (Empoli), Dennis Man (Parma), Nicolae Claudiu Stanciu (Damac FC), Deian Cristian Sorescu (Gaziantep FK), Adrian Gheorghe Şut (FCSB), Marius Mihai Marin (Pisa), Alexandru Cicaldau (Konyaspor)

Forvetler: Denis Mihai Draguş (Gaziantep FK), George Daniel Birligea (CFR Cluj), Denis Alibec (Muaither), George Alexandru Puşcaş (Bari)

Maç Takvimi:

17 Haziran Pazartesi / 16:00 / Romanya – Ukrayna

22 Haziran Cumartesi / 22:00 / Belçika – Romanya

26 Haziran Çarşamba / 22:00 / Slovakya – Romanya

İddaa Özel Etkinlik Oranları:

Şampiyon olur: 190.00

İkinci bitirir: 54.00

Yarı finalde elenir: 23.75

Çeyrek finalde elenir: 8.08

Son 16’da elenir: 2.02

Gruplarda elenir: 1.76

E Grubu lideri olur: 6.65

**** Güncel oranlar değişiklik gösterebilir.

Avrupa Şampiyonası Elemelerinde İsviçre ve İsrail gibi güçlü rakiplerin bulunduğu I Grubu’nu namağlup tamamlayarak müthiş bir performans gösteren Romanya, turnuvanın kadro değeri en düşük ekibi. Romanya futbolu eski ihtişamlı günlerinden bir hayli uzak. Eskiden Dünya Kupaları’nın renkli ekiplerinden olan ve kadrosunda her dönem Hagi, Popescu, Mutu ve Moldovan gibi yıldız isimler bulunduran Romanya uzun süredir dünya futboluna yıldız bir isim kazandıramadı.

Edward Iordanescu’nun ekibi savunma anlamında güçlü bir ekipken, gol yollarında ise üretken olmakta bir hayli zorlanıyorlar. Yıldız oyuncu eksiklerine rağmen sorumluluk bilinci yüksek olan ve mücadeleci bir ekip olarak karşımızdalar. Tottenham forması giyen Radu Draguşin Romanya’nın kadrosundaki en tanınmış futbolculardan biri ve savunmada üzerine çok büyük bir iş düşüyor. Draguşin’in yanı sıra Ianis Hagi, George Puscas ve Gaziantepspor’dan tanıdığımız Denis Draguş, teknik direktör Iordanescu’nun önemli kozları olacak.

Avrupa Şampiyonası’na en son 2016 yılında katılan Romanya grubun en zayıf halkası olarak görülse de elemelerde gösterdiği başarısıyla ve dengeli bir grupta olması sebebiyle dikkat edilmesi gereken bir ekip.

Romanya, EURO 2024 öncesi yaptığı hazırlık maçlarında umduğu sonuçları alamadı. Bulgaristan ve Lihtenştayn ile 0-0 berabere kalırken, Kolombiya’ya 3-2 kaybettiler.

Özel oyunlarla heyecan artıyor

EURO 2024’e özel olarak futbolseverler farklı birçok takım ve oyuncu bahislerine de oynayabiliyor. Misli üyeleri maçlarda “İlk golü kim atar?”, “Hangi oyuncu gol atar?”, “Hangi oyuncu hat-trick yapar” gibi oyuncu bahislerine tercih yapabilecek. “Grup liderleri kimler olur?”, “Türkiye grubunu kaç puanla tamamlar?”, “Türkiye turnuvayı hangi aşamada tamamlar?”, “Türkiye toplam kaç gol atar” gibi farklı takımlara da oynayabilecek pek çok farklı oyun da Misli’de İddaacıları bekliyor.

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