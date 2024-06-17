EURO 2024 E GRUBU || Belçika Slovakya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İlk 11'ler belli oldu...

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EURO 2024 mücadeleleri Almanya'nın ev sahipliğinde devam ediyor. Grup etabında karşılaşmalar devam ederken, 17 Haziran Pazartesi günü E Grubu maçları oynanacak. Bu kapsamda Belçika ve Slovakya karşı karşıya gelecek. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan ülkeler ve en iyi 4 grup üçüncüsü, son 16 turuna yükselecek. Grup maçları 26 Haziran'da sona erecek, son 16 turu ise 29 Haziran'da başlayacak. Turnuvada 5-6 Temmuz'da çeyrek final ve 9-10 Temmuz'da da yarı final maçları oynanacak. İşte Belçika Slovakya maçı canlı yayın bilgisi...

BELÇİKA SLOVAKYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Belçika ve Slovakya, EURO 2024 E Grubu'nda karşı karşıya geliyor. TSİ 19.00’da başlayacak mücadele TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Almanya’nın Frankfurt kentinde oynanacak maçı FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

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İLK 11'LER BELLİ OLDU

Belçika: Casteels, Castagne, Faes, Debast, Carrasco, Mangala, Onana, De Bruyne, Trossard, Doku, Lukaku.

Slovakya: Dubravka, Pekarik, Vavro, Skriniar, Hancko, Kucka, Lobotka, Duda, Shranz, Bozenik, Haraslin.