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EURO 2024 E GRUBU || Belçika Slovakya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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EURO 2024 E GRUBU || Belçika Slovakya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda
Oluşturulma Tarihi: Haziran 17, 2024 15:05

Avrupa Futbol Şampiyonası’nda (EURO 2024) E Grubu maçları bugün oynanacak. Grupta yer alan Belçika ve Slovakya da kozlarını paylaşacak. Heyecanla beklenen mücadeleyi FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetecek. İki takım da sahadan puanla ayrılmayı hedefliyor. Peki Belçika Slovakya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası maçı canlı yayın bilgileri...

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EURO 2024 mücadeleleri Almanya'nın ev sahipliğinde devam ediyor. Grup etabında karşılaşmalar devam ederken, 17 Haziran Pazartesi günü E Grubu maçları oynanacak. Bu kapsamda Belçika ve Slovakya karşı karşıya gelecek. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan ülkeler ve en iyi 4 grup üçüncüsü, son 16 turuna yükselecek. Grup maçları 26 Haziran'da sona erecek, son 16 turu ise 29 Haziran'da başlayacak. Turnuvada 5-6 Temmuz'da çeyrek final ve 9-10 Temmuz'da da yarı final maçları oynanacak. İşte Belçika Slovakya maçı canlı yayın bilgisi...

BELÇİKA SLOVAKYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Belçika ve Slovakya, EURO 2024 E Grubu'nda karşı karşıya geliyor. TSİ 19.00’da başlayacak mücadele TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Almanya’nın Frankfurt kentinde oynanacak maçı FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

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