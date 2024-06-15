Euro 2024 Dominik Livakovic için kabus gibi başladı! Hırvatlar uyudu, İspanyollar ilki yaşadı

Haberin Devamı

Almanya'da düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nda en zorlu grup olan gösterilen B Grubu ilk maçında İspanya ile Hırvatistan kozlarını paylaştı.

Euro 2024'te ölüm grubu olan gösterilen B Grubu'nda turnuvanın iddialı takımları İspanya, son şampiyon İtalya, Hırvatistan ve Arnavutluk yer alırken İspanyollar fırtına gibi bir başlangıç yaptı.

Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan Hırvatistan müsabakasına hızlı bir başlangıç yapan İspanya'da Alvaro Morata, savunma arkasına sarktığı pozisyonda kaleci Dominik Livakovic'in sağından topu filelerle buluşturdu ve Avrupa Şampiyonalarında toplamda 7. golünü kaydetti.

Bu golle birlikte Avrupa Şampiyonası'nda İspanya'yı 1-0 öne geçiren son dört golü de Alvaro Morata attı.

Morata'nın golünden 3 dakika sonra harika çalımlarla ceza sahasına giren Fabian Ruiz, yaptığı güzel vuruşla İspanya'yı 2-0 öne geçirdi.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Dominik Livakovic'i çaresiz bırakan gol vuruşu Haberi görüntüle

LAMİNE YAMAL TARİHE GEÇTİ

Barcelona'nın 16 yaşındaki genç yıldızı Lamine Yamal, İspanya formasıyla Hırvatistan mücadelesine ilk 11'de başlarken Avrupa Şampiyonası tarihinde forma giyen en genç oyuncu oldu.

BARÇALI ASİST YAPTI, REALLİ GOLÜ ATTI

Lamine Yamal, müsabakanın 45+2. dakikasında Daniel Carvajal'e asist yaparak turnuvada asist yapan en genç oyuncu unvanını da aldı.

Hırvatistan ağlarını havalandıran Dani Carvajal ise İspanya formasıyla Avrupa Şampiyonası tarihinde gol atan en yaşlı isim (32 yaş 156 gün) oldu.

İSPANYA BİR İLKE İMZA ATTI

İlk 45 dakikada Hırvatistan kalesine gol yağdıran İspanya, tarihinde ilk kez bir Avrupa Şampiyonası maçının ilk yarısında üç gol attı.

KÖTÜ BAŞLANGIÇ

Kötü başlayan Hırvatistan'da Fenerbahçeli kaleci Dominik Livakovic için de kabus gibi bir başlangıç oldu.

Turnuvanın iddialı takımlarından olan Hırvatistan'ın kalesini koruyan Livakovic, İspanya'nın gollerine engel olamazken büyük üzüntü yaşadı.

Haberin Devamı

Hırvatistan savunması İspanyol hücumcular karşısında iyi bir sınav veremezken Livakovic ilk yarıda kalesinde üç gol birden gördü.