EURO 2024 D GRUBU MAÇI: Fransa-Polonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte canlı yayın bilgisi...

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Fransa ve Polonya, EURO 2024 D Grubu'nda karşı karşıya gelecek. Fransa son 4 maçında gol yemedi. Polonya ise ikinci maçında Avusturya karşısında 3-1 mağlup oldu. Gözler bu akşam oynanacak karşılaşmada! İşte EURO 2024 D Grubu Fransa-Polonya maçı canlı yayın bilgisi...

FRANSA POLONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

EURO 2024 D Grubu Fransa ve Polonya maçı bugün (25 Haziran Salı) saat 19.00'da başlayacak.

Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.