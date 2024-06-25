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EURO 2024 D GRUBU MAÇI: Fransa-Polonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte canlı yayın bilgisi...

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#EURO 2024#Avrupa Futbol Şampiyonası#Fransa-Polonya Maçı
EURO 2024 D GRUBU MAÇI: Fransa-Polonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda İşte canlı yayın bilgisi...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 25, 2024 11:13

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele D Grubu maçlarıyla devam ediyor. Fransa ve Polonya, EURO 2024 D Grubu'nda mücadele edecek. Çıktığı iki maçta da gol yemeyen Fransa, son 16 turuna yükselmesi için rakibine karşı 1 alması yetiyor. Polonya ise gruptan çıkma şansına sahip değil. Mücadeleyi Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek. Peki Fransa-Polonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2024 D Grubu maçı canlı yayın bilgisi...

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Fransa ve Polonya, EURO 2024 D Grubu'nda karşı karşıya gelecek. Fransa son 4 maçında gol yemedi. Polonya ise ikinci maçında Avusturya karşısında 3-1 mağlup oldu. Gözler bu akşam oynanacak karşılaşmada! İşte EURO 2024 D Grubu Fransa-Polonya maçı canlı yayın bilgisi...

FRANSA POLONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

EURO 2024 D Grubu Fransa ve Polonya maçı bugün (25 Haziran Salı) saat 19.00'da başlayacak.

Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

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#EURO 2024#Avrupa Futbol Şampiyonası#Fransa-Polonya Maçı

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