EURO 2024 D Grubu detaylı analizi, turnuvaya özel oyunlar ve çok daha fazlası burada! Heyecanı Şampiyon Oran’la Misli’de Yaşa...

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Avrupa Futbol Şampiyonası, dün akşam ev sahibi Almanya ile İskoçya arasında oynanan açılış maçı ile başladı. Heyecan bugün ve yarın oynanacak 3’er maç ile devam ediyor. Bugün A Grubu’nda Macaristan – İsviçre karşı karşıya gelirken, B Grubu’nda ise İspanya – Hırvatistan ve İtalya – Arnavutluk maçları oynanacak. C Grubu’nda ise yarın Slovenya – Danimarka ile Sırbistan ise İngiltere kozlarını paylaşılacak. D Grubu’nun ilk maçı da yarın Polonya ile Hollanda arasında oynanacak. Yine aynı grupta Avusturya ile Fransa pazartesi günü karşı karşıya gelecek.



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Misli editörleri her gün EURO 2024’te bir grubu futbolseverler için analiz ediyor.

İşte Euro 2024 D Grubu analizi…

Turnuvanın çekişmeli geçmeye aday gruplarından…

“Şampiyon” unvanına sahip iki takım Fransa ile Hollanda’nın yer aldığı D Grubu, turnuvanın zorlu geçmeye en müsait gruplarından biri olarak dikkat çekiyor. Fransa, Hollanda, Polonya ve Avusturya’nın bulunduğu EURO 2024 D Grubu’nda birbirinden çekişmeli maçlar bizleri bekliyor. Avrupa Futbol Şampiyonası’ndaki son zaferini 2000 yılında elde eden Fransa ile turnuva tarihindeki tek şampiyonluğunu bundan 36 yıl önce alan Hollanda, grubun favorileri. Kadrosundaki kaliteli isimleriyle dikkat çeken Polonya ile Avusturya da güçlü rakipleri karşısında fırsat arayacak.

FRANSA

UEFA Sıralaması: 5

Teknik Direktör: Didier Deschamps

Turnuvadaki en iyi derecesi: Şampiyonluk (2 kez) (1984, 2000)

Takım Kadrosu

Kaleciler: Brice Samba (Lens), Mike Maignan (Milan), Alphonse Areola (West Ham)

Defanslar: Benjamin Pavard (Inter), Ferland Mendy (Real Madrid), Dayot Upamecano (Bayern Münih), Jules Kounde (Barcelona), William Saliba (Arsenal), Jonathan Clauss (Marsilya), Theo Hernandez (Milan), Ibrahima Konate (Liverpool)

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Orta Sahalar: Eduardo Camavinga, Aurelien Tchouameni (Real Madrid), N’Golo Kante (Al-Ittihad), Adrien Rabiot (Juventus), Zaire-Emery (PSG), Youssouf Fofana (Monaco)

Forvetler: Kylian Mbappe (Real Madrid), Antoine Griezmann (Atletico Madrid), Olivier Giroud (Los Angeles FC), Marcus Thuram (Inter), Kingsley Coman (Bayern Münih), Ousmane Dembele, Randal Kolo Muani, Bradley Barcola (PSG)

Maç Takvimi:

Pazartesi / 22:00 / Avusturya - Fransa

21 Haziran Cuma / 22:00 / Hollanda - Fransa

25 Haziran Salı / 19:00 / Fransa - Polonya

İddaa Özel Etkinlik Oranları:

D Grubu lideri olur: 1.39

Şampiyon olur: 4.66

İkinci bitirir: 5.13

Yarı finalde elenir: 3.71

Çeyrek finalde elenir: 3.71

Son 16’da elenir: 5.13

Gruplarda elenir: 10.45

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**** Güncel oranlar değişiklik gösterebilir.

EURO 2024 elemelerinde grupta oynadığı 8 maçın 7’si kazanan ve sadece 1 beraberlik alan Fransa, turnuvanın favorilerinden biri. EURO 2016’da finalde Portekiz’e kaybeden Horozlar, 1984 ve 2000 yıllarında olduğu gibi yeniden Avrupa şampiyonu olmayı hedeflyor. Kadrosunda birçok yıldız isme sahip olan Fransa’da Mbappe, Griezmann, Giroud, Kante gibi yıldız isimlerinin yanı sıra birçok Avrupa devinde oynayan önemli isimlere de sahip. Fransa, elemelerde 8 maç sonunda 29 gol atıp, yalnızca 3 gol yedi. Eleme boyunca Fransa’nın skor yükünü 9 gol, 5 asistle Mbappe çekti.

EURO 2024 öncesinde iki hazırlık maçı oynayan Fransa, Lüksemburg’u 3-0 ile geçerken Kanada ile ise golsüz berabere kaldı.

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HOLLANDA

UEFA Sıralaması: 6

Teknik Direktör: Ronald Koeman

Turnuvadaki en iyi derecesi: Şampiyonluk (1 kez) (1988)

Takım Kadrosu

Kaleciler: Bart Verbruggen (Brighton), Justin Bijlow (Feyenoord), Mark Flekken (Brentford)

Defanslar: Lutsharel Geertruida (Feyenoord), Matthijs de Ligt (Bayern Münih), Virgil van Dijk (Liverpool), Nathan Ake (Manchester City), Stefan de Vrij, Denzel Dumfries (Inter), Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen), Micky van de Ven (Tottenham), Daley Blind (Girona), Ian Maatsen (B. Dortmund)

Orta Sahalar: Xavi Simons (RB Leipzig), Georginio Wijnaldum (Al-Ettifaq), Tijjani Reijnders (Milan), Ryan Gravenberch (Liverpool), Joey Veerman, Jerdy Schouten (PSV)

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Forvetler: Wout Weghorst (Hoffenheim), Memphis Depay (Atletico Madrid), Cody Gakpo (Liverpool), Donyell Malen (B.Dortmund), Joshua Zirkzee (Bologna), Brian Brobbey, Steven Bergwijn (Ajax)

Maç Takvimi:

Yarın / 16:00 / Polonya - Hollanda

21 Haziran Cuma / 22:00 / Hollanda - Fransa

25 Haziran Salı / 19:00 / Hollanda - Avusturya

İddaa Özel Etkinlik Oranları:

D Grubu lideri olur: 3.18

Şampiyon olur: 16.15

İkinci bitirir: 10.45

Yarı finalde elenir: 5.70

Çeyrek finalde elenir: 3.99

Son 16’da elenir: 2.38

Gruplarda elenir: 3.99

**** Güncel oranlar değişiklik gösterebilir.

Genç ve tecrübeli oyuncularla harmanlanmış kadrosuyla EURO 2024’e katılan Hollanda, Avrupa Futbol Şampiyonası’ndaki son kayda değer başarısını EURO 2004’te yarı finale yükselerek almıştı. Turuncular, tarihlerindeki tek şampiyonluğu ise 1988 yılında kazanmıştı. EURO 2024 eleme gruplarında çıktığı 8 maçta 6 galibiyet, 2 mağlubiyet alan Hollanda, bu 2 mağlubiyetini de D Grubu’ndaki 1 numaralı rakibi Fransa’ya karşı almıştı. Hollanda, eleme grubunu 8 maç sonunda 18 puan toplayarak Fransa’nın arkasında 14 puanla ikinci sırada tamamlamıştı.



Savunmasında De Ligt, Van Dijk, Ake gibi dünyanın sayılı savunma oyuncularını bulunduran Portakallar'ın orta saha ve hücum hattında bu kaliteden daha düşük bir rotasyona sahip olması dikkat çekiyor. Grubun favorisi Fransa olsa da Hollanda da kaliteli isimleriyle fark yaratması en muhtemel ekip. Turnuva öncesi iki hazırlık maçı yapan Hollanda, bu karşılaşmalarda İzlanda ve Kanada’yı 4-0’lık skorlarla mağlup ederek moral depoladı.

POLONYA

UEFA Sıralaması: 21

Teknik Direktör: Michal Probierz

Turnuvadaki en iyi derecesi: Çeyrek Final (1 kez) (2016)

Takım Kadrosu

Kaleciler: Wojciech Szczęsny (Juventus), Lukasz Skorupski (Bologna), Marcin Bulka (Nice)

Defanslar: Sebastian Walukiewicz, Bartosz Bereszyński (Empoli), Jakub Kiwior (Arsenal), Jan Bednarek (Southampton), Bartosz Salamon (Lech Poznan), Pawel Dawidowicz (Hellas Verona), Tymoteusz Puchacz (Kaiserslautern)



Orta Sahalar: Jakub Piotrowski (Ludogorets), Jakub Moder (Brighton), Piotr Zielinski (Napoli), Kamik Grosicki (Pogon Szczecin), Taras Romanczuk (Jagiellonia), Damian Szymański (AEK), Przemysław Frankowski (Lens), Sebastian Szymański (Fenerbahçe), Nicola Zalewski (Roma), Bartosz Slisz (Atlanta), Michał Skóraś (Club Brugge), Kacper Urbański (Bologna)

Forvetler: Robert Lewandowski (Barcelona), Krzysztof Piątek (Başakşehir), Adam Buksa (Antalyaspor), Karol Swiderski (Hellas Verona)

Maç Takvimi:

Yarın / 16:00 / Polonya - Hollanda

21 Haziran Cuma / 19:00 / Polonya - Avusturya

25 Haziran Salı / 19:00 / Fransa - Polonya

İddaa Özel Etkinlik Oranları:

D Grubu lideri olur: 9.50

Şampiyon olur: 145.00

İkinci bitirir: 57.00

Yarı finalde elenir: 22.80

Çeyrek finalde elenir: 7.03

Son 16’da elenir: 3.52

Gruplarda elenir: 1.33

**** Güncel oranlar değişiklik gösterebilir.

EURO 2016’da Almanya’dan yalnızca 1 averaj geride kalıp grubu 2. sırada tamamlayan Polonya, son 16 turunda İsviçre’yi de elemiş adını çeyrek finale yazdırmış ancak Portekiz’e penaltılarla elenmişti. Polonya, Avrupa Futbol Şampiyonası’ndaki en büyük başarısını bu turnuvada çeyrek final oynayarak kaydetmişti.



Polonya, EURO 2024 eleme grubunu 8 maçta topladığı 11 puanla Arnavutluk ve Çekya’nın ardından 3. sırada tamamladı. Daha sonra play-off turlarında Estonya ve Galler’i geçen Polonya, EURO 2024’e katılmaya hak kazandı. Robert Lewandowski, eleme aşamasında 8 maçta 3 gol atarak Polonya’nın en golcü ismi oldu.

Polonya’nın kadrosunda dünyaca ünlü golcüsü Lewandowski’nin yanı sıra, Szczęsny, Zielinski gibi önemli isimler ve ligimizde Fenerbahçe’den Szymanski, Başakşehir’den Piatek ve Antalyaspor’da Busa gibi isimler yer alıyor.

Turnuva öncesinde tek hazırlık maçı yapan Polonya, Ukrayna’yı 3-1 mağlup etmişti.



AVUSTURYA

UEFA Sıralaması: 13

Teknik Direktör: Ralf Rangnick

Turnuvadaki en iyi derecesi: Son 16 Turu (2020)

Takım Kadrosu

Kaleciler: Heinz Lindner (Union Saint-Gilloise), Niklas Hedl (Rapid Wien), Patrick Pentz (Brondby)

Defanslar: Maximilian Wöber (Mönchengladbach), Gernot Trauner (Feyenoord), Kevin Danso (Lens), Stefan Posch (Bologna), Leopold Querfeld (Rapid Wien), Philipp Lienhart (Freiburg), Phillipp Mwene (Mainz), Flavius Daniliuc (Salzburg)

Orta Sahalar: Nicolas Seiwald, Christoph Baumgartner (Leipzig), Alexander Prass (Sturm Graz), Konrad Laimer (Bayern Münih), Marcel Sabitzer (B. Dortmund), Florian Grillitsch (Hoffenheim), Florian Kainz (Köln), Romano Schmid (Werder Bremen), Matthias Seidl (Rapid Wien)

Forvetler: Marko Arnautović (Inter), Michael Gregoritsch (Freiburg), Patrick Wimmer (wolfsburg), Andreas Weimann (West Bromwich), Maximilian Entrup (Hartberg), Marco Grüll (Rapid Wien)

Maç Takvimi:

Pazartesi / 22:00 / Avusturya - Fransa

21 Haziran Cuma / 19:00 / Polonya - Avusturya

25 Haziran Salı / 19:00 / Hollanda – Avusturya



İddaa Özel Etkinlik Oranları:

D Grubu lideri olur: 7.41

Şampiyon olur: 67.00

**** Güncel oranlar değişiklik gösterebilir.

Tarihinde 4. kez Avrupa Futbol Şampiyonası’na katılan Avusturya, en büyük başarısını bir önceki turnuva EURO 2020’de Son 16 Turu’na yükselerek kaydetmişti. C Grubu’nu Hollanda’nın ardından 2. sırada tamamlayan Avusturya, Son 16 Turu’nda turnuvanın şampiyonu İtalya’ya elenmişti.



Avusturya, EURO 2024 elemelerinde 8 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alırken, puan eşitliği olmasına rağmen ikili averajda gerisinde yer aldığı Belçika’nın ardından grubu ikinci sırada tamamladı. Elemelerde Sabitzer ve Gregoritsch 4 golle takımın en golcü isimleri olarak dikkat çekti.

Avusturya, EURO 2024 öncesi yaptığı hazırlık maçlarında Sırbistan’ı 2-1 mağlup etti, İsviçre ile de 1-1 berabere kaldı.

Özel oyunlarla heyecan artıyor

EURO 2024’e özel olarak futbolseverler farklı birçok takım ve oyuncu bahislerine de oynayabiliyor. Misli üyeleri maçlarda “İlk golü kim atar?”, “Hangi oyuncu gol atar?”, “Hangi oyuncu hat-trick yapar” gibi oyuncu bahislerine tercih yapabilecek. “Grup liderleri kimler olur?”, “Türkiye grubunu kaç puanla tamamlar?”, “Türkiye turnuvayı hangi aşamada tamamlar?”, “Türkiye toplam kaç gol atar” gibi farklı takımlara da oynayabilecek pek çok farklı oyun da Misli’de İddaacıları bekliyor.

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