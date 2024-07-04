EURO 2024 çeyrek final heyecanı, Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı’nda yaşanacak

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Trendyol, bu yaz İstanbul’un kalbinde sporseverlere unutulmaz bir deneyim sunmaya devam ediyor. A Milli Voleybol Takımımızın Voleybol Milletler Ligi’ndeki (VNL) belirli maçlarının ardından UEFA EURO 2024™ karşılaşmalarının heyecanı da parkta doludizgin yaşanıyor. Trendyol sponsorluğunda, “Milliler Dev Ekranda, Taraftar Parkta!” sloganıyla Etiler Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı’nda bir araya gelen yüzlerce taraftar, A Milli Futbol Takımımızın EURO 2024™’te son olarak Avusturya karşısında verdiği olağanüstü mücadeleyi dev ekranda hep beraber izledi. Takımımızı çeyrek finale taşıyan zafer, Sanatçılar Parkı’nda büyük coşkuyla kutlandı.

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Hollanda-Türkiye Maçı 6 Temmuz’da Etiler Sanatçılar Parkı’nda

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nın tek Türk partneri olarak ülkemizi temsil eden Trendyol, A Milli Futbol Takımları resmi sponsoru olarak millilerimizin yanında olmaya devam ediyor. UEFA EURO 2024™ şampiyonasında Avusturya’yı mağlup ederek son 16 turundan zaferle çıkan ay-yıldızlı millilerimiz, çeyrek finalde Hollanda ile karşı karşıya gelecek.

6 Temmuz Cumartesi günü saat 22:00’de oynanacak olan Hollanda-Türkiye maçı, Sanatçılar Parkı’ndaki dev ekranda canlı olarak ücretsiz izlenebilecek.

UEFA EURO 2024™’ü hafızalara kazıyacak yarışma

Avrupa Futbol Şampiyonası coşkusunu her alanda taraftarla paylaşan Trendyol, Instagram hesabı üzerinden milli takım sevgisini paylaşmak isteyen futbol tutkunları için özel bir yarışma başlattı. 10 Temmuz’a kadar Trendyol’un resmi Instagram hesabı @trendyolcom’u takip eden ve yarışma postunun altında milli takım sevgisini en yaratıcı yorumla paylaşarak bir arkadaşını etiketleyen katılımcılar, A Milli Futbol Takımımızın oyuncularından imzalı ve imzasız Milli Takım forması ve imzalı futbol topu kazanma şansı elde edecekler.

Paylaşımlar, farklılık, konuya uygunluk ve yaratıcılık kriterlerine göre jüri tarafından değerlendirilecek. Kazananların isimleri 10 Temmuz 2024 tarihinde @trendyolcom Instagram sayfasında duyurulacak.

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Trendyol tüm taraftarları bu heyecana ortak olmaya ve milli takım sevgisini en yaratıcı şekilde paylaşarak, hediyeler kazanmaya davet ediyor.

Olimpiyatlar da Park'ta İzlenecek

Türk sporuna ve sporcusuna büyük destek veren Trendyol, UEFA EURO 2024™ Avrupa Futbol Şampiyonası’nın ardından olimpiyatlarda bir kez daha İstanbulluları sporun birleştirici gücüyle bir araya getirecek. 4 - 11 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda da millilerimizin sahada olduğu her müsabakada, kalpler yine Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı’nda birlikte atacak.

Trendyol Türk sporuna nasıl destek veriyor?

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Türkiye’nin lider, dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol, Türk sporuna olan bağlılığını yıl boyunca sürdürdüğü sponsorluklar ve verdiği desteklerle ortaya koyuyor. Süper Lig ve 1. Lig isim sponsoru olmasının yanında Trendyol, Türkiye Voleybol Milli Takımları ana sponsorluğunu, A Milli Futbol Takımları ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin (TMOK) ise resmi sponsorluğunu üstleniyor. Trendyol, aynı zamanda Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin (IOC) resmi “E-Ticaret Hizmetleri Partneri” olarak bir ilki gerçekleştirdi. Türk üreticiler tarafından üretilen Olimpiyat Koleksiyonu da Türkiye’de Trendyolmilla uygulaması üzerinden; Azerbaycan, Körfez ülkeleri ve Doğu Avrupa’da ise Trendyol üzerinden uluslararası satışa sunuldu.