EURO 2024 B Grubu'nda sert maç! İspanya-Hırvatistan iddaa oranları, son haberler, muhtemel 11'ler, istatistikler...

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İSPANYA

İspanya grup aşamasında İskoçya ve Norveç'i aşarak Almanya vizesi almıştı.

Mart ayındaki hazırlık maçlarında iyi değillerdi (Kolombiya M - Brezilya B) ancak turnuva öncesi Andorra ve Kuzey İrlanda'ya 5'er atarak morallendiler.

Barcelona'da unutulmaz bir "ilk sezon" geçiren 2007'li stoper Pau Cubarsi, aday kadroya çağrı almıştı ancak turnuva kadrosunda yer almadı.

Eric Garcia, Aleix Garcia, Marcos Llorente, Gavi, Gerard Moreno ve Ansu Fati kadronun göze çarpan diğer eksikleri...

Gavi sakatlığı nedeniyle yok; diğer oyuncular tamamen TD Luis de la Fuente'nin tercih etmemesi yüzünden kadronun dışında kaldılar.

Kalede, buraları oynama tecrübesiyle Unai Simon öne çıksa da Arsenal'de iyi bir sezon geçiren David Raya da şans bekleyecek.

Bir kanatta Lamine Yamal'la, merkezde Alvaro Morata ile gol arayacaklar.

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Orta alanda "Pedri & Rodri" ortaklığı izleyeceğiz. Bu ikiliye sağlıklı olursa Dani Olmo ya da zaman zaman Fabian Ruiz eşlik edecek.

HIRVATİSTAN

Bizim Çocuklar'ın olduğu gruptan ikinci olarak EURO 2024 bileti alan Hırvatistan'da ise, Almanya'da olmadığına şaşılacak tek isim olarak Petar Musa'yı sayabiliriz.

Ocak ayı transfer döneminde MLS ekiplerinden FC Dallas'a transfer olan Musa, TD Zlatko Dalic tarafından tercih edilmedi.

Dalic, çağırdığında neden oynatmadığı sorgulanan Duje Caleta-Car ve Josip Brekalo'yu bu kez hiç kadroya dahil etmedi.

Kalede Fenerbahçe'den tanıdığımız Dominik Livakovic olacak.

Orta alanda değişmez üçlü, "Marcelo Brozovic, Luka Modric & Mateo Kovacic" boy gösterecek.

Bu sezon Bundesliga'da sadece 10 gol katkısı (5 gol - 5 asist) yapsa da Hırvatistan'ın son 3 hazırlık maçına 3 gol 1 asistle damga vuran Lovro Majer ve 31 resmi maçta 17 gol atıp kendisi adına iyi bir sezonu geride bırakan Andrej Kramaric ile gol arayacaklar.

"İspanya - Hırvatistan" EURO 2024 B Grubu maçına Türkiye'nin "En Yüksek" iddaa oranları Misli'de!

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ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İspanya'nın son 6 maçının 5'i "2.5 ÜST" bitti. (6 maç - 26 gol)

- Hırvatistan'ın son 7 maçının 4'ü "2-3 GOL" aralığında sonuçlandı.

- Maçın İngiliz hakemi Michael Oliver, bu sezon 34 resmi karşılaşmada görev yaptı. (143 sarı kart - 7 kırmızı kart - 8 penaltı)

MİSLİ ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç, Canlı Bahis ve Şampiyon Oran seçenekleriyle Misli'nin iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "İspanya kazanır" oldu!

%32'lik kesim İspanyolların zorlu maçı kazanacağını ve turnuvaya 3 puanla başlayacağını düşünüyor...

%13'lük kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve mücadelede en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

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Bizim Çocuklar turnuvada başarılı olacak mı? Uğur Meleke yorumladı...