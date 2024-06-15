EURO 2024 B GRUBU MAÇI || İtalya-Arnavutluk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte canlı yayın bilgisi...

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İtalya ve Arnavutluk, EURO 2024 B grubunda karşı karşıya geliyor. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda 1968 yılında İtalya, kendi evinde kazanmış ve seyircisi önünde kupayı kaldırmıştı. Ayrıca 2021 yılında turnuva şampiyonu da İtalya olmuştu. Her iki takım karşılaşmadan puanla ayrılmak istiyor. İşte İtalya-Arnavutluk maçı canlı yayın bilgisi...

EURO 2024 || İTALYA ARVAVUTLUK MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

İtalya Arnavutluk Euro 2024 maçı bugün (15 Haziran Cumartesi) oynanacak.

TSİ 22.00'de başlayacak mücadele TRT 1 ekranlarından canlı ve naklen takip edilebilecek.

BVB Dortmund Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Zwayer yönetecek.