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EURO 2024 B GRUBU MAÇI || İtalya-Arnavutluk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte canlı yayın bilgisi...

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#EURO 2024#İtalya#Arnavutluk
EURO 2024 B GRUBU MAÇI || İtalya-Arnavutluk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda İşte canlı yayın bilgisi...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 15, 2024 10:58

EURO 2024 heyecanı, Almanya-İskoçya maçıyla başladı. İtalya ile Arnavutluk karşılaşması, turnuvanın ikinci gün mücadeleleri arasında yer alıyor. Bu heyecanlı maçı canlı ve naklen takip etmek isteyenler, 'İtalya Arnavutluk maçı ne zaman, şifresiz mi' sorusunun yanıtına odaklandı. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası, pandemi nedeniyle 2021 yılında Avrupa'nın farklı 11 ülkesinde gerçekleştirilmişti. Penaltı atışlarında rakibine üstünlük sağlayan İtalya turnuvanın şampiyonu olmuştu. İki ülke arasında oynanan önceki karşılaşmalar da üstünlüğü olan ekip İtalya. Her iki takım da sahadan puanla ayrılmak istiyor. Peki İtalya-Arnavutluk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte EURO 2024 B grubu mücadelesi canlı izleme ekranı...

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İtalya ve Arnavutluk, EURO 2024 B grubunda karşı karşıya geliyor. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda 1968 yılında İtalya, kendi evinde kazanmış ve seyircisi önünde kupayı kaldırmıştı. Ayrıca 2021 yılında turnuva şampiyonu da İtalya olmuştu. Her iki takım karşılaşmadan puanla ayrılmak istiyor. İşte İtalya-Arnavutluk maçı canlı yayın bilgisi...

EURO 2024 || İTALYA ARVAVUTLUK MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

İtalya Arnavutluk Euro 2024 maçı bugün (15 Haziran Cumartesi) oynanacak.

TSİ 22.00'de başlayacak mücadele TRT 1 ekranlarından canlı ve naklen takip edilebilecek.

BVB Dortmund Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Zwayer yönetecek.

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#EURO 2024#İtalya#Arnavutluk

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