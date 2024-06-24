×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL EURO 2024 PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriEuro 2024 Haberleri

EURO 2024 B GRUBU MAÇI || Arnavutluk İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Güncelleme Tarihi:

#EURO 2024#Avrupa Futbol Şampiyonası#Arnavutluk İspanya
EURO 2024 B GRUBU MAÇI || Arnavutluk İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda
Oluşturulma Tarihi: Haziran 24, 2024 10:07

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda heyecan bugün oynanacak B Grubu mücadeleleriyle devam ediyor. Arnavutluk ile İspanya karşı karşıya geliyor. İspanya, turnuvada ilk iki maçında Hırvatistan ve İtalya ile mücadele etti. 2'de 2 yapan İspanya, gruptan çıkmayı garantiledi. Arnavutluk ise grupta 3. sırada yer alıyor. Peki Arnavutluk İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte canlı yayın bilgisi...

Haberin Devamı

Arnavutluk ve İspanya, EURO 2024 B Grubu'nda karşı karşıya geliyor. İspanya, ilk iki maçında sahadan galibiyetle ayrılarak gruptan çıkmayı garantiledi. Arnavutluk ise ikinci maçında Hırvatistan ile 2-2 berabere kaldı. Gözler bugün oynanacak karşılaşmada. İşte EURO 2024 B Grubu Arnavutluk İspanya maçı canlı yayın kanalı...

ARNAVUTLUK İSPANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Arnavutluk ve İspanya, EURO 2024 B Grubu'nda karşı karşıya geliyor.

Heyecanla beklenen mücadele bugün (24 Haziran Pazartesi) saat 22.00'de başlayacak.

Düsseldorf Arena'da oynanacak karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#EURO 2024#Avrupa Futbol Şampiyonası#Arnavutluk İspanya

BAKMADAN GEÇME!