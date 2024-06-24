EURO 2024 B GRUBU MAÇI || Arnavutluk İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Arnavutluk ve İspanya, EURO 2024 B Grubu'nda karşı karşıya geliyor. İspanya, ilk iki maçında sahadan galibiyetle ayrılarak gruptan çıkmayı garantiledi. Arnavutluk ise ikinci maçında Hırvatistan ile 2-2 berabere kaldı. Gözler bugün oynanacak karşılaşmada. İşte EURO 2024 B Grubu Arnavutluk İspanya maçı canlı yayın kanalı...

ARNAVUTLUK İSPANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Arnavutluk ve İspanya, EURO 2024 B Grubu'nda karşı karşıya geliyor.

Heyecanla beklenen mücadele bugün (24 Haziran Pazartesi) saat 22.00'de başlayacak.

Düsseldorf Arena'da oynanacak karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.