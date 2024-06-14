EURO 2024 B Grubu detaylı analizi, turnuvaya özel oyunlar ve çok daha fazlası burada! Heyecanı Şampiyon Oran’la Misli’de Yaşa...

Haberin Devamı

İlandır

Misli editörleri her gün EURO 2024’te bir grubu futbolseverler için analiz ediyor. Dünkü A Grubu analizinden sonra işte Euro 2024 B Grubu analizi…

EURO 2024’ün en sert gruplarından…

Şampiyon unvanına sahip iki takımın (İspanya ve İtalya) yer aldığı B Grubu, turnuvanın en zorlu gruplarından biri olarak dikkat çekiyor. İspanya, İtalya, Hırvatistan ve Arnavutluk’un bulunduğu EURO 2024 B Grubu’nda birbirinden çekişmeli maçlar bizleri bekliyor. Son şampiyon İtalya, başarısını tekrarlama peşinde olacakken; İspanya ise yeni jenerasyonuyla eski günlere dönmeyi amaçlıyor. 2022 Dünya Kupası’nda yarı final oynayan Hırvatistan, burada da benzer başarılar elde etmeye çalışacak. Arnavutluk ise güçlü rakipleri karşısında sürpriz kovalayacak. EURO 2024 B Grubu puan durumunun nasıl şekilleneceği merak konusu.

Haberin Devamı

İSPANYA

UEFA Sıralaması: 3

Teknik Direktör: Luis de la Fuente

Turnuvadaki en iyi derecesi: Şampiyonluk (3 kez) (1964, 2008, 2012)

Takım Kadrosu

Kaleciler: Alex Remiro (Real Sociedad), David Raya (Arsenal), Unai Simon (Athletic Bilbao)

Defanslar: Dani Carvajal (Real Madrid), Marc Cucurella (Chelsea), Alex Grimaldo (Bayer Leverkusen), Aymeric Laporte (Al Nassr), Robin Le Normand (Real Sociedad), Nacho (Real Madrid), Dani Vivian (Athletic Bilbao)

Orta Sahalar: Alex Baena (Villarreal), Mikel Merino (Real Sociedad), Pedri (Barcelona), Rodri (Manchester City), Fabian Ruiz (PSG), Martin Zubimendi (Real Sociedad), Fermin Lopez (Barcelona)

Forvetler: Joselu (Real Madrid), Alvaro Morata (Atletico Madrid), Ayoze Perez (Real Betis), Dani Olmo (RB Leipzig), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Ferran Torres (Barcelona), Nico Williams (Athletic Bilbao), Lamine Yamal (Barcelona)

Maç Takvimi:

Bugün / 19:00 / İspanya – Hırvatistan

20 Haziran Perşembe / 22:00 / İspanya – İtalya

24 Haziran Pazartesi / 22:00 / Arnavutluk – İspanya

İddaa Özel Etkinlik Oranları:

B Grubu lideri olur: 1.65

Şampiyon olur: 8.36

İkinci bitirir: 6.65

Yarı finalde elenir: 4.47

Çeyrek finalde elenir: 3.37

Son 16’da elenir: 3.04

Gruplarda elenir: 7.13

Haberin Devamı

**** Güncel oranlar değişiklik gösterebilir.

EURO 2024 elemelerinde grupta oynadığı 8 maçın 7’si kazanan ve sadece 1 yenilgi alan İspanya, turnuvanın iddialı ekiplerinden biri. EURO 2020’de yarı finalde şu an grubunda yer alan İtalya’ya elenen Boğalar, bu turnuvada 1964, 2008 ve 2012 yıllarında olduğu gibi şampiyon olmayı amaçlıyor. Kadrosunda birçok tecrübeli oyuncu bulunduran İspanya’da ilk kez Avrupa Futbol Şampiyonası heyecanı yaşayacak isimler de bulunuyor. Tecrübeli oyuncularla yetenekli genç isimlerin harmanlandığı bir kadroya sahipler.

Eleme maçlarında ise Morata, Joselu, Olmo, Ferran Torres, Lamine Yamal ve Oyarzabal gibi isimler performanslarıyla dikkat çekti. Lamine Yamal, Avrupa Futbol Şampiyonası’nda yer alan en genç oyuncu olacak. Orta sahanın önemli isimlerinden Gavi, sakatlığı sebebiyle turnuvayı kaçıracak. Ancak yine de orta sahada Pedri, Rodri, Fabian Ruiz gibi kaliteli ayaklara sahipler. Ayoze Perez ve Nico Williams gibi isimler de hücumda rakiplere fazlasıyla tehdit oluşturabilecek isimler. Elemelerde 8 maç sonunda 25 gol atıp; sadece 5 gol yiyen İspanya’nın defans ve kaleciler anlamında da eli oldukça güçlü. Aymeric Laporte, Dani Carvajal, Alex Grimaldo ve David Raya gibi isimler var dikkat çekiyor. Her mevkide oldukça iyi isimlere sahip olan İspanya’nın zorlu bir grupta yer almasına rağmen grubu ilk 2 içerisinde bitirmesi bekleniyor.

Haberin Devamı

EURO 2024 öncesinde iki hazırlık maçı oynayan İspanya, Kuzey İrlanda’yı 5-1 ve Andorra’yı 5-0’la geçerek turnuva öncesi moral depoladı.

İTALYA

UEFA Sıralaması: 2

Teknik Direktör: Luciano Spalletti

Turnuvadaki en iyi derecesi: Şampiyonluk (2 kez) (1968, 2020)

Takım Kadrosu

Kaleciler: Gianluigi Donnarumma (PSG), Guglielmo Vicario (Tottenham), Alex Meret (Napoli)

Defanslar: Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Torino), Alessandro Buongiorno (Torino), Riccardo Calafiori (Bologna), Andrea Cambiaso (Juventus), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Gianluca Mancini (Roma)

Orta Sahalar: Jorginho (Arsenal), Nicolo Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Nicolo Fagioli (Juventus), Davide Frattesi (Inter), Lorenzo Pellegrini (Roma)

Haberin Devamı

Forvetler: Federico Chiesa (Juventus), Giacomo Raspadori (Napoli), Stephan El Shaarawy (Roma), Mateo Retegui (Genoa), Mattia Zaccagni (Lazio), Gianluca Scamacca (Atalanta), Michael Folorunsho (Hellas Verona)

Maç Takvimi:

Bugün / 22:00 / İtalya – Arnavutluk

20 Haziran Perşembe / 22:00 / İspanya – İtalya

24 Haziran Pazartesi / 22:00 / Hırvatistan – İtalya

İddaa Özel Etkinlik Oranları:

B Grubu lideri olur: 2.71

Şampiyon olur: 14.25

İkinci bitirir: 9.50

Yarı finalde elenir: 5.70

Çeyrek finalde elenir: 3.37

Son 16’da elenir: 2.37

Gruplarda elenir: 5.32

**** Güncel oranlar değişiklik gösterebilir.

Almanya’ya son şampiyon unvanıyla gelen İtalya’da, kadroda son turnuvada şampiyonluk yaşayan isimler olsa da genel olarak yeni isimler yer alıyor. Geçen turnuvada takımın başında Mancini varken bu turnuvada ise Spalletti yer alıyor. Eleme gruplarında çok da iyi bir performans sergileyemeyen Azzurriler, grubu 8 maç sonunda 4 galibiyet, 2 beraberlik, 2 beraberlik ile İngiltere’nin arkasında 14 puanla ikinci tamamlamıştı.

Haberin Devamı

Immobile, Locatelli, Verratti gibi isimler kadroda yer almazken; Berardi de sakatlığı sebebiyle turnuvada yer alamayacak. 2020’ye göre yepyeni bir görünüme sahip olan İtalya’da elemelerde Mateo Retegui, Davide Frattesi, Scamacca, Chiesa ve Raspadori gibi isimlerin performansı dikkat çekiciydi. Her ne kadar yenilenen bir kadroyla burada olacaklarsa da İtalya; Alessandro Bastoni, Jorginho ve Nicolo Barella gibi isimleriyle hala turnuvanın öne çıkan ekiplerinden biri durumunda. Hücum hattında eskisi kadar güçlü olmasalar da defans ve orta sahada hala çok iyi durumdalar. Hücumda da bu sezon oldukça formda olan Scamacca ve Retegui gibi isimlere Raspadori, Chiesa ve Zaccagni destek verecek. Kalede ise kaptan Gianluigi Donnarumma her zamanki gibi güven veriyor.

İtalya’nın EURO 2020’de gerçekleştirdiği başarıyı elde etmesi zor gözükse de yine de Gök Mavililerin her zaman şampiyonluğa aday bir ekip olduğunu da unutmamak gerek. Bu sebeple İspanya ile birlikte grubun bir diğer favorisi durumundalar.

A Milli Takımımız ile bir hazırlık maçı oynayan Gök Mavililer, sahadan 0-0’lık beraberlikle ayrılırken; Bosna Hersek’i ise turnuva öncesi son hazırlık maçında 1-0 ile geçmeyi başardı.

HIRVATİSTAN

UEFA Sıralaması: 20

Teknik Direktör: Zlatko Dalic

Turnuvadaki en iyi derecesi: Çeyrek Final (2 kez) (1996, 2008)

Takım Kadrosu

Kaleciler: Dominik Livaković (Fenerbahçe), Ivica Ivušić (Pafos), Nediljko Labrović (Rijeka)

Defanslar: Domagoj Vida (AEK Athens), Josip Juranović (Union Berlin), Joško Gvardiol (Manchester City), Borna Sosa (Ajax), Josip Stanišić (Bayer Leverkusen), Josip Šutalo (Ajax), Martin Erlić (Sassuolo), Marin Pongračić (Lecce)

Orta Sahalar: Luka Modrić (Real Madrid), Mateo Kovačić (Manchester City), Marcelo Brozović (Al Nassr), Mario Pašalić (Atalanta), Nikola Vlašić (Torino), Lovro Majer (Wolfsburg), Luka Sučić (Red Bull Salzburg), Martin Baturina (Dinamo Zagreb)

Forvetler: Ivan Perišić (Hajduk Split), Bruno Petković (Dinamo Zagreb), Andrej Kramarić (1899 Hoffenheim), Marko Pjaca (Rijeka), Ante Budimir (Osasuna), Marco Pašalić (Rijeka), Luka Ivanušec (Feyenoord)

Maç Takvimi:

Bugün / 19:00 / İspanya – Hırvatistan

19 Haziran Çarşamba / 22:00 / Hırvatistan – Arnavutluk

24 Haziran Pazartesi / 22:00 / Hırvatistan – İtalya

İddaa Özel Etkinlik Oranları:

B Grubu lideri olur: 4.75

Şampiyon olur: 38.00

İkinci bitirir: 24.70

Yarı finalde elenir: 11.40

Çeyrek finalde elenir: 4.18

Son 16’da elenir: 1.88

Gruplarda elenir: 3.04

**** Güncel oranlar değişiklik gösterebilir.

2018 Dünya Kupası’nda final, 2022 Dünya Kupası’nda ise yarı final oynayan Hırvatistan; Avrupa Futbol Şampiyonası’nda da benzer başarıları elde etmek için sahada olacak. EURO 2020’de de şu anki grubu gibi oldukça zorlu bir grupta yer alan Hırvatistan; Fransa ve İngiltere’nin arkasında grubu 3. bitirmiş şu anki rakiplerinden olan İspanya’ya son 16’da elenmişti. Luka Modric, Mateo Kovacic, Marcelo Brozovic, Andrej Kramaric ve Domagoj Vida gibi tecrübeli isimlere sahip olan Hırvatlar, taze kan olarak ise Josko Gvardiol, Josip Stanisic ve Marco Pasalic gibi yetenekli isimleri de kadroya ekledi.

Eleme gruplarında A Milli Takımımız ile aynı grupta yer alan Hırvatistan, grubu 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile Millilerimizin arkasında 2. sırada bitirdi. Andrej Kramarić attığı 4 golle hücumda takımı sırtlayan isim olurken; Kovacic ve Pasalic de attıkları gollerle önemli katkılar verdi. 8 maç sonunda sadece 4 gol yiyen Hırvatlar, oldukça sert bir ekip olarak dikkat çekiyor. Özellikle orta sahada hem tecrübeli hem güçlü hem de yetenekli isimlere sahipler. Fenerbahçe’nin de kalesini koruyan Dominik Livaković yine önemli bir kozları olacak.

2020’de olduğu gibi yine zorlu bir grupta yer alan Hırvatlar bu sefer grubu daha iyi bir noktada bitirmeye çalışacak. Son dönemde turnuvalarda oldukça güçlü ekiplere karşı zorlu maçlar oynadılar. Kazandıkları tecrübe sayesinde rakiplerine güçlük çıkarabilecek seviyedeler. İlk 2’de yer almaları da sürpriz olmayacaktır.

Turnuva öncesinde EURO 2024’e katılan iki ekiple hazırlık maçı yapan Hırvatlar, iki karşılaşmayı da kazanmayı başardı. Kuzey Makedonya’yı 3-0 ile geçen Hırvatistan, turnuvanın şampiyonlarından Portekiz’i de 2-1’le geçmeyi başardı.

ARNAVUTLUK

UEFA Sıralaması: 47

Teknik Direktör: Sylvinho

Turnuvadaki en iyi derecesi: Grup aşaması (2016)

Takım Kadrosu

Kaleciler: Etrit Berisha (Empoli), Thomas Strakosha (Brentford), Elhan Kastrati (Cittadella)

Defanslar: Berat Djimsiti (Atalanta), Elseid Hysaj (Lazio), Iván Balliu (Rayo Vallecano), Ardian Ismajli (Empoli), Arlind Ajeti (CFR Cluj), Naser Aliji (Voluntari), Mario Mitaj (Lokomotiv Moskova), Enea Mihaj (Famalicão), Marash Kumbulla (Sassuolo)

Orta Sahalar: Amir Abrashi (Grasshoppers), Kristjan Asllani (Inter), Nedim Bajrami (Sassuolo), Klaus Gjasula (Darmstadt 98), Qazim Laçi (Sparta Prag), Ylber Ramadani (Lecce), Taulant Seferi (Baniyas SC)

Forvetler: Jasir Asani (Gwangju FC), Armando Broja (Fulham), Mirlind Daku (Rubin Kazan), Arbër Hoxha (Dinamo Zagreb), Rey Manaj (Sivasspor), Ernest Muçi (Beşiktaş), Medon Berisha (Lecce)

Maç Takvimi:

Bugün / 22:00 / İtalya – Arnavutluk

19 Haziran Çarşamba / 22:00 / Hırvatistan – Arnavutluk

24 Haziran Pazartesi / 22:00 / Arnavutluk – İspanya

İddaa Özel Etkinlik Oranları:

B Grubu lideri olur: 22.80

Şampiyon olur: 475.00

İkinci bitirir: 145.00

Yarı finalde elenir: 42.50

Çeyrek finalde elenir: 12.35

Son 16’da elenir: 4.18

Gruplarda elenir: 1.11

**** Güncel oranlar değişiklik gösterebilir.

EURO 2016’dan sonra ikinci kez Avrupa Futbol Şampiyonası heyecanı yaşayacak olan Arnavutluk, belki de EURO 2024’ün en zorlu grubuna düştü. Ancak onlar adına İspanya, İtalya ve Hırvatistan gibi birbirinden zorlu ekiplerle oynamak iyi bir meydan okuma olacak. 2016’da elde ettiği tecrübe ile sahaya çıkacak olan Arnavutluk, o turnuvada 1 galibiyet almayı başarmıştı.

Çekya ve Polonya gibi iki güçlü ekibin yer aldığı eleme gruplarında 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi alarak grubu lider bitiren Arnavutluk oldukça önemli bir başarı elde etti. Kadrosunda genellikle Avrupa’nın büyük liglerinde top koşturan isimler bulunduran Kırmızı-Siyahlılar’da Lazio'nun defans oyuncusu Elseid Hysaj, Chelsea'den Armando Broja ve Inter’den orta saha oyuncusu Kristjan Asllani gibi isimler dikkat çekiyor. Ayrıca Sivasspor’da çok iyi bir sezon geçiren Rey Manaj ve Beşiktaş’ın yetenekli ismi Ernest Muçi de yine Arnavutluk’un önemli kozlarından olacak. Eleme maçlarında attıkları 3’er golle Arnavutluk’un EURO 2024’e kalmasında büyük pay sahibi olan Jasir Asani ve Nedim Bajrami de yine Arnavutluk’un zorlu maçlarında takım için öne çıkan isimlerden.

Elbette İspanya, İtalya ve Hırvatistan’ın yer aldığı grupta Arnavutluk’un şansı herkes tarafından düşük görülüyor. Ancak son dönemdeki yükselişleri ve üzerlerinde herhangi bir baskı olmaması da onların güçlü rakiplerine karşı neler yapacağı konusunda merak uyandırıyor.

Arnavutluk, EURO 2024 öncesi yaptığı hazırlık maçlarında iyi sonuçlar aldı. Liechtenstein’ı 3-0 mağlup eden Arnavutluk, Azerbaycan’ı da 3-1 yendi.

Özel oyunlarla heyecan artıyor

EURO 2024’e özel olarak futbolseverler farklı birçok takım ve oyuncu bahislerine de oynayabiliyor. Misli üyeleri maçlarda “İlk golü kim atar?”, “Hangi oyuncu gol atar?”, “Hangi oyuncu hat-trick yapar” gibi oyuncu bahislerine tercih yapabilecek. “Grup liderleri kimler olur?”, “Türkiye grubunu kaç puanla tamamlar?”, “Türkiye turnuvayı hangi aşamada tamamlar?”, “Türkiye toplam kaç gol atar” gibi farklı takımlara da oynayabilecek pek çok farklı oyun da Misli’de İddaacıları bekliyor.

Misli’den yeni üyelere 50+50 TL!

Misli’ye yeni üye olan herkes 50+50 TL değerinde Misli Puan kazanıyor. Siz de mobil uygulamadan Misli’ye üye olun, kampanyaya katılın ve anında 50+50 TL kazanın. “Şampiyon Oranlar”ın ve özel oyunların yer aldığı Misli’de EURO 2024’ün heyecanını daha fazla yaşayın!

Misli'den yeni üyelere 50 TL + 50 TL hediye! Detaylar Misli'de... Hemen üye ol!