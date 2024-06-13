EURO 2024 A Grubu detaylı analizi, turnuvaya özel oyunlar ve çok daha fazlası burada! Heyecanı Şampiyon Oran’la Misli’de Yaşa...

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Misli editörleri her gün EURO 2024’te bir grubu futbolseverler için analiz ediyor.

İşte yarın başlayacak olan A Grubu'nun analizi…

A Grubu

Turnuvanın ev sahipliğini yapacak olan Almanya, A Grubu’nda zirvenin net favorisi. Her ne kadar son dönemde zaman zaman takımda krizden bahsedilse de İskoçya, Macaristan ve İsviçre’nin olduğu grupta sürpriz yaşamaları beklenmiyor. Diğer üç ekibin ikinci sıra için kendi aralarında yapacakları maçlar önemli olacak.

Almanya

Teknik direktör: Julian Nagelsman

Muhtemel 11: Neuer, Kimmich, Rudiger, Tah, Mittelstadt, Andrich, Kroos, Musiala, İlkay, Wirtz ve Havertz.

İddaa Oranları: Almanya grubu lider bitirir @1.22

Almanya şampiyon olur @6.08

**** Güncel oranlar değişiklik gösterebilir.

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Turnuvadaki en iyi derecesi: Şampiyon (1972, 1980, 1996)

Turnuvaya geliş yolu: Ev sahibi olarak.

Almanya, finallere 13 kez katılırken, sadece 3 kez grup aşamasını geçemedi. 2020’de son 16’da elenirken diğer turnuvalarda ise en kötü yarı finale ulaştılar.

Bundan 4-5 ay öncesine kadar takımda bir kargaşa havası var gibiydi ancak özellikle son hazırlık maçlarında Fransa ve Hollanda karşısında alınan galibiyetler sonrasında Almanları takımlarına şampiyonluk yolunda daha fazla güvenir hale getirdi. Buradaki en ilginç oyuncu Mittelstadt olarak gösterilebilir. Bu sezon Stuttgart’da sonradan ilk onbir oyuncusu haline gelen, önceki sezon ise Hertha Berlin küme düşerken genelde kulübede yer alan Mittelstadt olsa gerek.

Takımın öne çıkan oyuncuları ise İlkay Gündoğan, Toni Kroos ve Kai Havertz olarak gösterilebilir.

Turnuvaya kadar hazırlık maçlarıyla form tutmaya çalışan Almanlar’ın hücum performansı eskisi kadar iyi değildi. En fazla gol atan isimlerde Havertz ve Sane isimleri ön plana çıktı.

İskoçya

Teknik direktör: Steve Clarke

Muhtemel 11: Gunn, Hendry, Porteous, Tierney, Ralston, Gilmour, McGregor, Robertson, McTominay (Christie), McGinn, Adams (Shankland)

İddaa Oranları: İskoçya grubu lider bitirir @9,31

İskoçya şampiyon olur @95,00

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**** Güncel oranlar değişiklik gösterebilir.

Turnuvadaki en iyi derecesi: -

Turnuvaya geliş yolu: Elemelerde A Grubu’nu 2. bitirdiler.

İskoçya, Avrupa Şampiyonası finallerine 3 kez katılırken bunların hepsinde de grup aşamasını geçemediler. En son 2020’de finallerde yer almışlardı ancak grubu galibiyet alamadan bitirdiler. Toplamda finallerde oynadıkları 9 maçta sadece 2 galibiyetleri var.

Grup eleme maçlarının aksine İskoçlar, hazırlık maçlarında görüntüleriyle taraftarlarına endişe verdi desek yeridir. Özellikle Hollanda ve finallerde yer almayan Kuzey İrlanda karşısında alınan yenilgiler sonrasında Steve Clarke, endişeye yer olmadığını belirterek taraftarların üstündeki olumsuz havayı dağıtmaya çalıştı ancak sonrasında Cebelitarık karşısında alınan galibiyet ve Finlandiya karşısında 2 farklı üstünlüğü koruyamamak işlerinin çok zor olduğunu gösterdi.

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Özellikle savunmadaki güven vermeyen görüntüleri ve hücumdaki etkisiz performansları düşünüldüğünde açılış maçında Almanya karşısında işlerinin zor olduğunu gösterdi.

Manchester United’lı McTominay’in yanı sıra Che Adams, McGregor, McGinn ve Robertson takımın dikkat çeken isimleri.

Macaristan

Teknik direktör: Marco Rossi

Muhtemel 11: Gulacsi, Lang, Orban, Szalai, Nego, Nagy, Schafer, Kerkez, Szoboszlai, Sallai, Varga

İddaa Oranları: Macaristan grubu lider bitirir @7,13

Macaristan şampiyon olur @76,00

**** Güncel oranlar değişiklik gösterebilir.

Turnuvadaki en iyi derecesi: 4.’lük

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Turnuvaya geliş yolu: Elemelerde G Grubu’nu lider bitirdiler.

Macaristan, Avrupa Şampiyonası finallerinde 4 kez yer alırken, 1972 ile 2016 arasındaki hiç finallerde yer alamadılar. 2016’da gruptan çıkmayı başarsalar da hemen son 16 turunda turnuvaya veda etmişlerdi. Son olarak 2020’de ise grupta 2 puan alarak bir sonraki aşamayı göremediler.

Sırbistan’ın olduğu grupta namağlup zirvede yer alarak finallere katılmayı hak kazanan Macaristan, hazırlık maçlarında da oldukça pozitif bir hava estirdi. A millilerimiz, Kosova ve İsrail karşısında gol yemeden alınan zaferler ve İrlanda Cumhuriyeti’ne karşı alınan tek farklı yenilgi sonrasında Marco Rossi’nin ekibi finallere hazır gözüküyor.

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Takımın en fazla öne çıkan ismi, hiç şüphesiz ki, Dominik Szoboszlai. Son 5 resmi maçta 5 gol ve 2 assist üreten Liverpool oyuncusu takımın hücum aksiyonlarının tam merkezinde olacak.

İsviçre

Teknik direktör: Murat Yakın

Muhtemel 11: Sommer, Schar, Akanji, Rodriguez, Widmer, Freuler, Xhaka, Ndoye, Shaqiri, Vargas, Amdouni

İddaa Oranları: İsviçre grubu lider bitirir @5,23

İsviçre şampiyon olur @67,00

**** Güncel oranlar değişiklik gösterebilir.

Turnuvadaki en iyi derecesi: Çeyrek Final

Turnuvaya geliş yolu: Elemelerde I Grubu’nu ikinci bitirdiler.

İsviçre, Avrupa Şampiyonası finallerinde 5 kez yer alırken, ilk 3 denemelerinde grup aşamasını geçemediler. 2016’da ilk kez gruptan çıkmayı başarsalar da sonrasında hemen turnuvaya veda ettiler. 2020’de en iyi performanslarını sergileyip çeyrek finalleri görebildiler.

İsviçre’nin finallere gelirken çok da eleştiri aldı desek yeridir. Öyle ki gruptaki 10 maçta sadece 4 kez kazanabildiler ve finallerde yer almayan Kosova, Belarus gibi zayıf ekipler karşısında alınan puan kayıpları düşündürücüydü. Sonrasında Danimarka karşısında alınan golsüz beraberlik sonrası 5 maçlık galibiyet hasreti, İrlanda Cumhuriyet karşısında Xherdan Shaqiri’nin frikik golüyle sona erdi. Turnuvanın sürpriz potansiyeli olan ekiplerinden Avusturya karşısında alınan beraberlikte de hücumda pek beğeni kazanamadılar

Takımın en fazla öne çıkan ismi, hiç şüphesiz ki, tecrübeli isim Xherdan Shaqiri. Onun yanı sıra Xhaka, Zuber, Okafor, Amdouni takımı başarını etkileyecek isimler.

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Misli üyeleri maçlarda “İlk golü kim atar?”, “Hangi oyuncu gol atar?”, “Hangi oyuncu hat-trick yapar” gibi oyuncu bahislerine tercih yapabilecek. “Grup liderleri kimler olur?”, “Türkiye grubunu kaç puanla tamamlar?”, “Türkiye turnuvayı hangi aşamada tamamlar?”, “Türkiye toplam kaç gol atar” gibi farklı takımlara da oynayabilecek pek çok farklı oyun da Misli’de İddaacıları bekliyor.

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