EURO 2024 3.lük maçı var mı? Avrupa Futbol Şampiyonası üçüncülük maçı oynanacak mı?

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Avrupa Futbol Şampiyonası’nda finalin adı belli oldu. İspanya ile İngiltere arasında oynanacak EURO 2024 finali 14 Temmuz Pazar günü ekranlara gelecek. Türkiye’nin de var gücüyle mücadele ettiği turnuva bu maçın ardından son bulacak. EURO 2024 3.lük maçı var mı? sorusu da sporseverler tarafından merak ediliyor.

EURO 2024 3.LÜK MAÇI VAR MI?

Avrupa Şampiyonası'nda format gereği 3.lük maçları düzenlenmiyor. Yarı finalden sonra final maçı ile turnuva sona eriyor. Bu nedenle EURO 2024'te de Hollanda ve Fransa arasında maç yapılmayacak.

14 Temmuz Pazar günü Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanacak İspanya-İngiltere EURO 2024 final maçı saat 22:00'de başlayacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak.