×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL EURO 2024 PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor Haberleri

EURO 2024 3.lük maçı var mı? Avrupa Futbol Şampiyonası üçüncülük maçı oynanacak mı?

Güncelleme Tarihi:

#EURO 2024#EURO 2024 3.Lük Maçı#Avrupa Futbol Şampiyonası
EURO 2024 3.lük maçı var mı Avrupa Futbol Şampiyonası üçüncülük maçı oynanacak mı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2024 01:02

Haziran ayında başlayan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası sona eriyor. 14 Temmuz Pazar günü İspanya ile İngiltere arasında EURO 2024 final karşılaşması oynanacak. EURO 2024 3.lük maçı var mı? sorusu da bu karşılaşma sebebiyle merak edilen konulardan birisi oldu. Peki, Avrupa Futbol Şampiyonası üçüncülük maçı oynanacak mı?

Haberin Devamı

Avrupa Futbol Şampiyonası’nda finalin adı belli oldu. İspanya ile İngiltere arasında oynanacak EURO 2024 finali 14 Temmuz Pazar günü ekranlara gelecek. Türkiye’nin de var gücüyle mücadele ettiği turnuva bu maçın ardından son bulacak. EURO 2024 3.lük maçı var mı? sorusu da sporseverler tarafından merak ediliyor.

EURO 2024 3.LÜK MAÇI VAR MI?

Avrupa Şampiyonası'nda format gereği 3.lük maçları düzenlenmiyor. Yarı finalden sonra final maçı ile turnuva sona eriyor. Bu nedenle EURO 2024'te de Hollanda ve Fransa arasında maç yapılmayacak.

14 Temmuz Pazar günü Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanacak İspanya-İngiltere EURO 2024 final maçı saat 22:00'de başlayacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#EURO 2024#EURO 2024 3.Lük Maçı#Avrupa Futbol Şampiyonası

BAKMADAN GEÇME!