Euro 2020'ye gitmek için son viraj! Sırbistan'ın İskoçya karşısında iddaa oranı...

Bu bir ilandır

SIRBİSTAN

- Sırbistan zorlu bir Norveç maçını geride bırakıp bu play-off final maçına geldi. Devamında İstanbul'da, Türkiye karşısında 2-0'ı bulsalar da 2-2'ye razı olmuşlardı.

- İtalya Serie A'da forma giyen Nikola Milenkovic ve Dusan Vlahovic'in ülkeyi terk etmelerine izin verilmemişti ancak milli davalarından vazgeçmediler. Filip Djuricic ise koronavirüs karantinasında olduğu için kampa katılamadı.

- Aleksandar Mitrovic, Sergej Milinkovic-Savic, Dusan Tadic, Luka Milivojevic ve Aleksandar Kolarov gibi önemli isimler aday kadroda.

- TD Ljubisa Tumbakovic; "Tüm ülke olarak aynı ciğerden nefes almalı, yani bir bütün olarak bu maça çıkmalı ve kazanıp Avrupa Şampiyonası'na gitmeliyiz..." dedi.

İSKOÇYA

- Fransa 98'den beri büyük bir turnuvaya katılma başarısı gösteremeyen İskoçya, ertelemeli de olsa Euro 2020'nin kapısına dayandı!

- Önceki kadroları kıyasladığımızda John Fleck, Ryan Fraser ve James Forrest'ın sakatlıkları sebebiyle aday kadroda yer almadığını görüyoruz.

- Bir önceki milli aranın yıldızlarından Fraser'ın yokluğu genel olarak İskoç taraftarların canını sıksa da, Ryan Christie'nin onun boşluğunu rahatlıkla dolduracağını söyleyebiliriz.

- TD Steve Clarke'ın savunma ağırlıklı 3-5-2'si takımı buraya kadar getirdi, sağ stoperde Scott McTominay ve sol stoperde ise Kieran Tierney görmeye devam edeceğiz.

- Sol taraf komple kaptan Andrew Robertson'a emanet olacak.





CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Sırbistan son 6 maçının sadece 1'ini kazanabildi. (2 mağlubiyet - 3 beraberlik)

- İskoçya son 8 maçını kaybetmedi. (6 galibiyet - 2 beraberlik)

- İki takım daha önce 2014 Dünya Kupası Elemeleri'nde de 2 kez karşı karşıya gelmişti. (1 Sırbistan galibiyeti - 1 beraberlik)

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu zorlu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Sırbistan Kazanır" oldu!

%33'lük kesim Sırpların iç saha avantajıyla kazanıp Euro 2020'ye giden takım olacağını düşünüyor...

%15'lik kesim ise "1.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve mücadelede en az 2 gol çıkmasını bekliyor.

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