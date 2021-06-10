EURO 2020'nin yıldız adayı Orkun Kökçü! Milli yıldıza övgüler

EURO 2020’ye kısa bir süre kala yıldız adayları da birer birer Avrupa basınının manşetlerinde yer almaya devam ediyor. Milli Takım’dan Orkun Kökçü de dikkat edilmesi gereken yıldız adayları arasında gösteriliyor.

Forbes Dergisi, en iyi 8 genç yıldız adayı arasında Orkun’u da gösterirken, “Hakan Çalhanoğlu ile birlikte orta sahanın yıldızı olabilir” ifadelerini kullandı.

GÜÇLÜ, SAKİN VE DİNAMİK

BBC ise 20 genç yetenek arasında gösterdiği Orkun için, “Güçlü, sakin ve bir o kadar da dinamik bir orta saha olan Orkun bu turnuvanın yıldızlarından olabilir” dedi.

Daily Mail Gazetesi de “Orkun kreatif özellikleriyle Türkiye’nin izlenmesi gereken oyuncuları arasında” diye yazdı.

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