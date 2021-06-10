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EURO2020
Haber Giriş: 10.06.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

EURO 2020'nin yıldız adayı Orkun Kökçü! Milli yıldıza övgüler

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EURO 2020'nin yıldız adayı Orkun Kökçü! Milli yıldıza övgüler

A Milli Takım'ın kadrosunda yer alan Orkun Kökçü, EURO 2020'nin en yetenekli genç futbolcuları arasında gösterildi.

EURO 2020’ye kısa bir süre kala yıldız adayları da birer birer Avrupa basınının manşetlerinde yer almaya devam ediyor. Milli Takım’dan Orkun Kökçü de dikkat edilmesi gereken yıldız adayları arasında gösteriliyor.

Forbes Dergisi, en iyi 8 genç yıldız adayı arasında Orkun’u da gösterirken, “Hakan Çalhanoğlu ile birlikte orta sahanın yıldızı olabilir” ifadelerini kullandı.

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GÜÇLÜ, SAKİN VE DİNAMİK

BBC ise 20 genç yetenek arasında gösterdiği Orkun için, “Güçlü, sakin ve bir o kadar da dinamik bir orta saha olan Orkun bu turnuvanın yıldızlarından olabilir” dedi.

Daily Mail Gazetesi de “Orkun kreatif özellikleriyle Türkiye’nin izlenmesi gereken oyuncuları arasında” diye yazdı.

EURO 2020nin yıldız adayı Orkun Kökçü Milli yıldıza övgüler

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