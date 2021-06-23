EURO 2020'nin Ölüm Grubu'nda son maçlar! Fransa'nın Portekiz önünde iddaa oranı...

Bu bir ilandır

PORTEKİZ

- Macaristan'ı 84'ten sonra bulduğu 3 golle geçerek turnuvaya başlayan Portekiz, ikinci maçında Almanya'ya diş geçirememişti.

- TD Fernando Santos'un göze çarpan bir eksiği yok, önceki maçlara benzer bir 11'le takımı sahaya sürmesi bekleniyor.

- Andre Silva, Joao Felix, Goncalo Guedes ve Renato Sanches gibi önemli isimler kenarda bekleyecek.

- Bruno Fernandes'in hücum merkezinde olduğu düzende kanatlarda Bernardo Silva ve Diogo Jota forma giyecek. En ileride ise kaptan Cristiano Ronaldo olacak.

FRANSA

- Almanya galibiyetinin üstüne Macaristan beraberliği alıp ilk 2 maçında 4 puan toplayan Fransa'da Ousmane Dembele turnuvayı kapattı.

- Hafif sakatlıkları bulunan sol bek Lucas Hernandez ile sağ bek Benjamin Pavard'ın maç saatine kadar hazır olmaları bekleniyor.

- N’Golo Kante'nin defansif yönünü ön plana çıkardığı, Adrien Rabiot ile Paul Pogba hücum geçişlerine yardım ettiği orta saha düzeni parmak ısırtıyor.

- Hücumda Karim Benzema'yı merkezden ziyade gezen rolde daha çok izledik. Kylian Mbappe sola takın oynarken, Antoine Griezmann da forvetten ziyade "10 numara" gibi takıldı.

- TD Didier Deschamps hücumda bu formasyona sadık kalacak, Olivier Giroud kartını yine yedekte bekletecek.

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Portekiz'in son 6 maçının 5'i "2.5 ÜST" bitti.

- Fransa'nın son 7 maçının 5'i "2-3 GOL" aralığında sonuçlandı.

- İki takım arasında son 15 yılda oynanan 6 maçın 5'i "2.5 ALT" bitti.

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