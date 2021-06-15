EURO 2020'nin "ölüm" grubunda final gibi maç! Fransa'nın Almanya karşısında galibiyetine iddaa'da...

Bu bir ilandır

FRANSA

- 6 yıllık aradan sonra Karim Benzema'yı kadroya alan Fransa'da, turnuva listesinde yer alan isimlerden Kurt Zouma'nın durumu maç saati netleşecek.

- Hem Benzema hem de Antoine Griezmann'ın ufak sakatlıkları vardı ancak TD Didier Deschamps, iki ismin de oynamalarını sınırlayacak bir durum olmadığını açıkladı.

- Olivier Giroud olağan şüpheli gibi dursa da bu ikiliye Kylian Mbappe'nin katılımıyla oluşacak bir hücum hattı izleyeceğiz.

- Kalede Hugo Lloris, önünde Raphael Varane ve Presnel Kimpembe'nin yer alacağı bir düzen sahada olacak. Sağ bekte Benjamin Pavard, sol bekte de Lucas Hernandez forma giyecek.

- Ortadaki üçlünün ise N’Golo Kante, Corentin Tolisso ve Paul Pogba olması bekleniyor. Tolisso yerine Adrien Rabiot da görebiliriz.

ALMANYA

- Almanya cephesinde ise 2 yıllık bir aradan sonra Thomas Müller ve Mats Hummels geri döndü. Sakat olduğu için Leon Goretzka maç kadrosunda yer almayacak.

- Kai Havertz ve Serge Gnabry'nin Müller'i desteklediği bir hücum hattıyla sahaya çıkmaları bekleniyor. Timo Werner akla gelen ilk hücum seçeneği olmayacak.

- Atalanta ile çılgın bir sezon geçiren Robin Gosens sol koridoru kullanacak. Manchester City ile efsane bir sezon geçiren İlkay Gündoğan ise Toni Kroos ile birlikte orta alanı parselleyecek. Sağ tarafta ise, son zamanlarda pek alışık olmadığımız şekilde Joshua Kimmich'i göreceğiz.

- TD Joachim Löw'ün takım başındaki son turnuvası ve 61 yaşındaki teknik adam; "Beklentilerin altında oynadığımız maçlar oldu ancak bu turnuvada savaşacak donanımda bir kadromuz var. Hazırız, iyi yoldayız, bunu sahaya yansıtacağız..." dedi.

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Fransa son 4 maçını gol yemeden kazandı! (4 maç - 9 gol)

- Almanya son 6 maçının sadece 3'ünü kazanabildi. (1 beraberlik - 2 mağlubiyet)

- İki takım arasında oynanan son 5 maçta Almanya galibiyeti bulunmuyor! (3 Fransa galibiyeti - 2 beraberlik)

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Fransa'nın "Kylian Mbappe, Karim Benzema & Antoine Griezmann" üçlüsü Almanya maçına hazır!