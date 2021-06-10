EURO 2020'den itibaren uygulanacak kural değişiklikleri

IFAB, kural kitabının en başında diyor ki: “Futbolun, oyunu adil kılan kuralları olmalıdır. En iyi maçlar, hakeme nadiren ihtiyaç duyulanlardır. Oyunun ruhu, kuralların yorumlanması adına şu soruya dikkat çeker: Futbol ne ister, futbol ne bekler?” VAR’ın dünyamıza girmesiyle birlikte yaşanan tecrübelerden sonra bu sorunun ilk cevabı ofsaytlardaki milimetrik tespitin sona erdirilmesidir. Sorun sadece milimetrikliği değil, mevcut teknolojiyle zaten yüzde yüz doğrulukta tespit edilememesi gerçeğidir.

IFAB NELER YAPTI NELER!

Peki iFAB ne yaptı? ‘Futbolun ruhu ne ister?’ sorusunu “Biz böyle istiyoruz” ruhsuzluğunda çözümsüz bıraktı. Yeni sezonun kural kitabı yayınlandı ve beklenen olmadı. Yıllarca gole prim tanımak için kuralları revize eden iFAB değil miydi? “Şüpheliysen oynat” diye yardımcı hakemlere yıllarca talimat verilmedi mi? Kayda değer tek revize, kazara elle oynama sonucu atılan gollerle ilgili. Ofsayt ile ilgili değişim, hizanın omuzdan değil, koltuk altı sınırından alınacak olması. ingiltere Profesyonel Hakemler Şirketi (PGMOL)’nin başkanı eski hakem Mike Riley, geçtiğimiz ekimde Hollanda’ya görüş alış verişine giderek IFAB’a ofsayt konusunda 2 seçenek sunacaklarını belirtmişti: Sıfır toleransla tespit yerine, yardımcı hakemlere 10 cm’lik pay bırakılması (Hollanda modeli) veya Wenger modeli. Hatta bu yöntemlerden herhangi birinin tercih edilmesi durumunda Premier Lig’de o tarihe kadar VAR’dan iptal edilen 10 golden 8’inin geçerli olacağı sonucunu paylaşmıştı.

AKIL ALMAZ YORUM

FIFA Hakem Kurulu Başkanı Pierluigi Collina ise konuya akıl almaz bir yorumda bulunmuştu: “Ofsayt, ofsayttır”. Birkaç santimetrelik VAR kararlarıyla yaşanan ofsayt faciaları ‘Futbolun katili VAR’ başlıklarıyla İngiliz basınında sezonun her haftasında demirbaşıydı. Anlaşılıyor ki; FiFA’nın 2022 Dünya Kupası’nda uygulamayı planladığı ‘yarı otomatik ofsayt sistemi’ sonuçlanana kadar kamera frame’lerinin esaretinde kavgalar sürecek.

PENALTI TESPİTLERİNDE YANGINLAR ARTACAK

Şimdi gelelim EURO 2020’den itibaren uygulanacak kural değişikliklerine...

1- Bir oyuncu, takım arkadaşının eline/ koluna kazara çarpan top sonrasında gol atarsa önceden iptal ediliyordu. Bu kural kaldırıldı, artık gol geçerli sayılacak. Eğer top, golü atan oyuncunun eline/ koluna kazara çarpıp gol olmuşsa değişiklik yok, yine iptal edilecek.

OMUZ DEĞİL KOLTUK ALTI

2- Ofsayt belirlemelerinde önceden omuzdan hiza alınıyordu. Artık armpit (koltuk altı) sınırı dikkate alınacak.

3- Elin doğal konumu tanımında hakeme yeni görev verildi. Önceden kol vücuttan açılmışsa ve top geldiyse direkt cezalandırılıyordu. Artık hakemlerden oyuncunun hareketlerini ve pozisyonu analiz etmeleri beklenecek. Elin/kolun bu konumda bulunmasının nedenine göre hakemlerden karar beklenecek. ‘El/kol oyuncunun doğal bir hareketinin (dönerken, zıplarken gibi) sonucunda mı vücudundan açıldı?’ sorusuna cevap aranacak. Eğer hakem bu yönde yorum yaparsa, ‘Elle oynama yok’ diyebilecek. Bu da demektir ki; penaltı tespitlerinde yangın artacak. Çünkü geçen sezon penaltı verilen pozisyonların büyük kısmı bu sezon penaltı olmayabilir.

4- Bir oyuncu, herhangi bir futbolcuya veya hakeme tükürürse/ ısırırsa direkt serbest vuruş verilecek (Ayrıca disiplin cezası).

GERİ PAS DA DEĞİŞTİ

5- Kaleciye pas ihlallerinde oyuncuların kafasını/göğsünü/dizini sportmenlik dışı kullanmaları kapsamına serbest vuruş ve aut da eklendi. Örneğin kaleci aut kullanırken, topu takım arkadaşının kafasına doğru havalandırıp, tekrar kendisine pas olarak vermesini sağlarsa hem sarı kart görecek hem de rakip endirekt serbest vuruş kullanacak (Kalecinin topa elleriyle dokunup dokunmadığına bakılmaksızın).

6- Gol Çizgisi Teknolojisi’nde bugüne dek sadece hakemin kolundaki saate ‘Gol’ mesajı gidiyordu. Artık VAR odasına da bu sinyal gönderilecek.

FUTBOLUN GÜZELLİĞİNİ ARTIRMAK VARKEN NELERLE UĞRAŞIYORLAR!

FIFA Quality Programme ağdalı başlığında top, zemin, elektronik giysi standartlarında değişikliklere; hatta VAR, AVAR veya operatör rahatsızlanırsa ne olacağı konularına dikkat çekilmiş... Efendim, yerlerine geçecek aynı kalifikasyonda personel yoksa VAR devre dışı olarak maç devam edecekmiş... Başta ofsayt olmak üzere futbolun güzelliğini ve adalet seviyesini artıracak acil düzenlemeler yerine, milyonda bir rastlanacak seçenekler üzerine yoğunlaşan aklı anlamak zor.

LAFA GELİNCE BAŞKA...

Lafa geldiğinde iFAB diyor ki; “Kurallarla ilgili dünyanın her noktasından öneri almaktan büyük keyif alıyoruz.” Kibar Feyzo filmindeki Kemal Sunal-Şener Şen diyaloğu gibi: “Ağamın başına güneş geçmiş, bizimle eğleniy.”

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