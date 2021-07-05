EURO 2020'den erken elenen Fransa'da kriz büyüyor! Kıskançlık, negatif enerji ve kavga...

Spor Arena Dış Haber - EURO 2020 son 16 turunda son Dünya Kupası şampiyonu Fransa, 3-1 öne geçmesine karşın İsviçre'nin skoru 3-3'e getirerek maçı önce uzatmalara taşımasına ardından da penaltılarla çeyrek finale yükselmesine engel olamamıştı.

Fransa'nın turnuvadan erken elenmesi dünya futbolunda büyük yankı uyandırırken, takım içerisinde yaşanan krizler su yüzüne çıkmaya devam ediyor.

İLK KRİZ AİLELERDE PATLADI

Fransa Milli Takımı'nda ortaya çıkan ilk kriz, İsviçre maçını tribünden takip eden Adrien Rabiot'nun annesi Veronique Rabiot'nun Pogba ve Mbappe'nin aileleriyle tartışması oldu. Pogba'yı 3. gol sonrası kaptırdığı top nedeniyle eleştiren Rabiot'nun annesi, son penaltıyı kaçıran Mbappe’nin babasına da, "Umarım oğlunuza kızar ve daha az bencil olmasını söylersiniz" diyerek tribünde krize neden olmuştu.

YILDIZLARDAN OTEL GÖREVLİLERİNE IRKÇILIK

Son dünya şampiyonunda ikinci kriz ise takımın yıldızlarından Antoine Griezmann ile Ousmane Dembele'nin kaldıkları oteldeki Asyalı çalışanlara yaptıkları ırkçılıktı. Oyuncuların telefon kamerasını görevlilerin yüzüne doğru tutarak "pis suratlı" dedikleri ve lisanlarıyla alay ettikleri ortaya çıkmıştı.

SAHA İÇİNDE TARTIŞTILAR

Ortaya çıkan son kriz de İsviçre maçında Paul Pogba, Raphael Varene ve Benjamin Pavard'ın saha içerisinde yaşadıkları tartışma oldu. Fransız gazetesi Le Parisien'e göre Varane maç içerisinde Pogba'ya, Pavard'ın kendisine savunma yapmaması nedeniyle tepkili olduğunu söyledi. Pogba bu sözler sonrası Pavard'ın yanına giderek bu sözlerin nedenini sordu ve ikili saha içerisinde tartıştı.

Yaşanan tartışma sonrası Pogba'nın Varane'dan özür dilediği ancak Pavard ile gerginliğinin devam ettiği ileri sürüldü.

"MBAPPE GRIEZMANN'I KISKANIYOR"

L'Equipe'te yer alan iddiaya göre de takımın tecrübeli isimlerinin, Kylian Mbappe'nin saha içerisindeki tavırlarından rahatsız olduğu ve genç yıldızın asık yüzle ve negatif enerjiyle sahada yer aldığı gerekçesiyle takım arkadaşlarının tepkisini çektiği belirtildi. Mbappe ile Griezmann'ın da arasının açık olduğu ve Mbappe'nin Griezmann'ın takım içindeki rolünü kıskandığı ifade edildi.

Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps ise İsviçre maçından sonra yaptığı açıklamada takımda kriz olduğu iddialarını reddetmiş ve "Bu kadronun içerisinde birlik ve beraberlik var. İşler kötü gittiği için sorumlu benim. Ben onlara, onlar da bana destek veriyor. Kötü sonuçların etkisini yönetmek için biraz zamana ihtiyacımız olacak. Sihirli değneğimiz yok, gelecek dönemler için oluşturmamız gereken dengeler var" ifadelerini kullanmıştı.