EURO 2020'deki Türkiye - İtalya maçı öncesi Liverpool ve Leicester City'den Ozan Kabak ve Çağlar Söyüncü paylaşımı
EURO 2020 bugün Türkiye ile İtalya arasında oynanacak açılış maçıyla başlıyor. Mili futbolcularımız Çağlar Söyüncü ve Ozan Kabak'ın forma giydiği Premier Lig ekipleri Liverpool ve Leicester City, oyuncularımıza başarılar dileyen paylaşımlar yaptı.
EURO 2020'nin açılış maçında İtalya ile karşılaşacak olan Milli Takımımızın yıldızlarından Ozan Kabak için Liverpool, Çağlar Söyüncü için ise Leicester City başarı mesajları paylaştı.
Liverpool, Ozan Kabak için; "Ozan Kabak bu akşamki EURO 2020 açılışında sahne alabilir. Başarılar!" mesajını paylaştı.
Leicester City ise Çağlar için; "EURO 2020 bu akşam başlıyor. Bizi gururlandır Çağlar" şeklinde bir paylaşım yaptı.
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