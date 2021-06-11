EURO 2020'deki Türkiye - İtalya maçı öncesi Liverpool ve Leicester City'den Ozan Kabak ve Çağlar Söyüncü paylaşımı

EURO 2020'nin açılış maçında İtalya ile karşılaşacak olan Milli Takımımızın yıldızlarından Ozan Kabak için Liverpool, Çağlar Söyüncü için ise Leicester City başarı mesajları paylaştı.

Liverpool, Ozan Kabak için; "Ozan Kabak bu akşamki EURO 2020 açılışında sahne alabilir. Başarılar!" mesajını paylaştı.

Leicester City ise Çağlar için; "EURO 2020 bu akşam başlıyor. Bizi gururlandır Çağlar" şeklinde bir paylaşım yaptı.







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