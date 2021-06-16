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Spor Arena
Haber Giriş: 16.06.2021 - 18:45 | Son Güncelleme:

EURO 2020'deki Türkiye - Galler maçını Sergen Yalçın da izlemeye gitti

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EURO 2020'deki Türkiye - Galler maçını Sergen Yalçın da izlemeye gitti

16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu'nda Türkiye'nin, Galler ile karşılaşacağı maçı izleyemeye Sergen Yalçın da gitti.

Sergen Yalçın, Türkiye ile Galler arasında Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçı izlemek stada geldi.

Yalçın'ın yanı sıra Türkiye'den birçok isim Milli Takım'a destek için Bakü'ye gitti.

A Milli Futbol takımına büyük destek

Türkiye ile Galler arasında oynanan karşılaşmada Bakü Olimpiyat Stadı'nın A Milli Takıma büyük bir destekle karşılandı.

Ay-yıldızlı ekibin kadrosu okunurken ve maç için sahaya çıkarken tribünlerden tezahüratlar ve alkışlar yükseldi.

Pandemi tedbirleri nedeniyle 69 bin kişilik Olimpiyat Stadı'na 33 bin taraftar alındı. Tribünlerin çok büyük bölümünde Türk ve Azerbaycanlı futbolseverler yer aldı. Türk ve Azerbaycan bayrakları yan yana sallandı.

Tribünde "Tek millet iki devlet" yazılı pankart da açıldı.

Bakü Olimpiyat Stadı'nın tribünlerinde az sayıda Galler taraftarı da yer aldı.

Karşılaşma öncesinde Türk Milli marşı tribünleri dolduran taraftarlarla birlikte büyük bir coşkuyla okundu.

EURO 2020deki Türkiye - Galler maçını Sergen Yalçın da izlemeye gitti

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