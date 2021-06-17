EURO 2020'deki Türkiye - Galler maçında yediğimiz çok konuşuldu! Galler'in Bale-Ramsey planı gerçekleşti

Bakü Olimpiyat Stadı'nda Millilerin büyük taraftar desteği ile oynadığı maçta Aaron Ramsey'nin attığı gol sosyal medyada tartışma konusu oldu.

İlk maçta İtalya'ya etkisiz bir oyunla 3-0 kaybeden Ay Yıldızlılar, gruptan çıkmak adına mutlak kazanması gereken maçta Galler ile kozlarını paylaşırken kalitemize yakışmayan bir gol yedik.

Maç boyunca Gareth Bale ve Aaron Ramsey ile sürekli aynı şeyi deneyen ve savunma arkasına top gönderen Galler, sonunda aradığı golü bu çalışmayla buldu.

Son olarak Tottenham'da forma giyen Galli yıldız Bale, müsabakanın 6, 24 ve 42. dakikalarında Çağlar Söyüncü ve Kaan Ayhan arasına Aaron Ramsey'i kaçırmaya çalıştı.

Bale-Ramsey iş birliğinde her denemede gole biraz daha yaklaşan Galler, istikrarlı bir şekilde savunma arkasına gönderdiği topta golü buldu.

Gareth Bale, müsabakada dakikalar 42. dakikayı gösterirken savunma arkasına hareketlenen Aaron Ramsey'i iyi bir pasla topla buluştururken kalecimiz Uğurcan'la baş başa kalan Ramsey, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

Bale-Ramsey iş birliğinde aynı çalışmayla birçok kez gol arayan Galler'e, bir türlü çözüm üretemeyen Millilerde, yenilen ilk golde savunma oyuncularının çaresizliği ise sosyal medyada eleştiri konusu oldu.

Galler'in aynı tip ataklarla kalemize gelmesi ve Milli Takım'ın bu atakları önleyememesi "klasımıza yakışmadı" yorumlarını beraberine getirdi.

"SORUN ÇIKARACAK BİR PLANIMIZ VAR"

Galler'in hocası Rob Page, Türkiye ile oynayacakları maçın öncesinde düzenlenen basın toplantısında bu ataklarının sinyalini vermişti.

Türkiye'ye sorun çıkaracak bir planlarının olduğunu belirten Page, "Türk Milli Takımı, İtalya’ya karşı çok zor bir maç oynadı ve kaybettiler. Onlar için kötü bir başlangıç oldu. Yarın kazanmak isteyecekler ama bizim de çok iyi bir kalecimiz var ve elimizden geleni yapacağız. Tamamen zor bir oyun olacağını tahmin ederek iyi bir hazırlık yaptık. Yarın olabileceklere karşı hazırlıklı olduğumuzu söyleyebilirim. Her maçı kendi içinde değerlendiriyoruz, yarınki maç da öyle olacak. Kolay bir maç olmayacak ama önümüzdeki iki maçta 4 puan kazanmamız bizi bu gruptan çıkarır. Türkiye'ye karşı oluşturduğumuz, Türkiye’ye sorun çıkaracak bir planımız var. Bunu sahaya koyacağız. Planımızı sahaya koymaya odaklandık. İtalya maçını izledik, analiz ettik. Gerçekten çok iyi bir takıma karşı oynayacağımızı söyleyebilirim. Onlara büyük saygı duyuyorum. Çok iyi oldukları yerler var. Ama bizim takımımızda da onların güçlü taraflarını zorlayabilecek oyuncular var." ifadelerini kullanmıştı.