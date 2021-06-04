Euro 2020'deki rakiplerimizden İtalya, Çekya karşısında! Bu maça iddaa oynayanların %54'ü...

Bu bir ilandır

İTALYA

- Turnuvanın ev sahiplerinden, A Milli Takımımız ile A Grubu'nda açılışı yapacak olan İtalya, 7-0'lık San Marino karşılaşması sonrası Moise Kean ve Matteo Politano'yu liste dışı bıraktı. Orta alandan Stefano Sensi'nin sakatlığı olduğu açıklandı.

- Bu ayrılıklara rağmen hücumda Andrea Belotti ve Ciro Immobile gibi önemli gol ayakları, orta alanda ise Marco Verratti, Jorginho ve Nicolo Barella gibi çalışkan isimler yer alıyor.

- Savunma hattını Giorgio Chiellini (36), Leonardo Bonucci (34) ve Francesco Acerbi (33) gibi tecrübeli isimlerden oluşturan TD Roberto Mancini, kaleyi ise Milan'la yollarını ayıran Gianluigi Donnarumma'ya emanet edecek.

- İtalyan kaynaklar, Çekya karşısında Inter'in sol ayaklı genç stoperi Alessandro Bastoni'yi ilk 11'de göreceğimizi yazdı.

- Jorginho, Şampiyonlar Ligi finalinde Chelsea'yle ter döktüğü için savunmanın önünde, bu maçlık, Manuel Locatelli'yi izleyebiliriz.

- Kean'i dışarda bırakan ve sürpriz bir kararla Giacomo Raspadori'yi kadroda tutan Mancini, Sassuolo'da forma giyen 2000'li santrfora milli forma altında ilk kez süre verecek.

ÇEKYA

- İskoçya, Hırvatistan ve İngiltere ile birlikte Euro 2020'nin D Grubu'nda mücadele edecek Çekya'nın kadrosunda en dikkat çeken isim şüphesiz Tomas Soucek.

- Geçtiğimiz sezon pandemi sonrasında ve bu sezonun tamamında gösterdiği üstün performans, bir anda onu star seviyesine çıkardı.

- Soucek, takımın orta alanda en büyük güvencesi olacak. Kaptan Vladimir Darida ve Tomas Holes ile birlikte orta alandaki direnci en üst seviyede tutacaklarına şüphe yok.

- Patrik Schick "9 numara" oynayacağı için daha çok kanatta değerlendirilmesi beklenen 2002'li Adam Hlozek'in de altını çizelim. Sparta Prag'la son iki sezonda yaptıklarını Euro 2020'de de bizlere gösterirse, turnuva sonrasında çok ciddi bir rakama Premier Lig yolunu tutacaktır.

- Savunma hattında Süper Lig zamanlarından tanıdığımız Ondrej Celustka stoperde yeri garanti olan isimlerden. Sağ bekte de Soucek'in West Ham'dan takım arkadaşı olan Vladimir Coufal forma giyecek.





CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İtalya son 7 maçını gol yemeden kazandı! (7 maç - 21 gol)

- Çekya son 7 maçının sadece 3'ünü kazanabildi. (1 beraberlik - 3 mağlubiyet)

- İki takımın arasındaki son maç bundan 7 yıl 9 ay 3 gün önceydi ve İtalya savunmasında yine "Chiellini & Bonucci" yer alıyordu.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

iddaa bülteninde yer alan bu hazırlık karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "İtalya kazanır" oldu!

%54'lük kesim yüksek savunma konsantrasyonuyla oynayan ve çok uzun süredir rakiplerine göz açtırmayan İtalya'ya, turnuva öncesi son hazırlık maçında da Çekya karşısında güveniyor...

%12'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve mücadelede en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

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Inter'le Serie A'da şampiyonluğa ulaşan Nicolo Barella'nın hücum bölgesindeki arkadaşlarına milimetrik servisleri...