EURO 2020'deki İtalya - İngiltere finalinde sahaya giren taraftar güvenliklere zor anlar yaşattı!

Wembley Stadyumu'ndaki dev finalin son anlarına 1-1 eşitlikle girilirken sahaya atlayan taraftar, oyunun bir süre durmasına neden oldu.

Dev final öncesi Londra sokaklarını birbirine katan ve biletsiz şekilde stada giren taraftarlar, güvenlik zafiyetine neden olurken maç içinde yaşananlar da görevlileri zor durumda bıraktı.

Heyecan fırtınası şeklinde geçen maçın 89. dakikasında tribünden sahaya atlayan taraftar, yaklaşık 1 dakika saha için tur attı.

Biletsiz şekilde stada girilmesinin ardından başlayan güvenlik krizi, karşılaşma oynanırken de devam etti.

Sahaya atlayan bir taraftar, İtalya kalesine doğru koşarken güvenlik güçlerini de peşine taktı.

GÜVENLİKLERİ YERE SERDİ

Dört tane güvenlik görevlisini peşine takan, iki tanesini yere yıkan taraftar, kısa bir süre de saha içinde dans etti.

İtalya kalecisi Donnarumma'ya doğru ilerleyip daha sonra koşmayı bırakan ve görevlilere teslim olan taraftarın güldüğü anlar objektiflere yansıdı.

Yaklaşık 1 dakika boyunca görevlilere zor anlar yaşatan ve çok eğlendiği gözlenen taraftar, güvenlik güçleri tarafından dışarı çıkarıldı.

REKLAM YAPMAK İÇİN SAHAYA DALMIŞTI

Belçika ile Finlandiya arasında oynanan EURO 2020 grup maçının son anlarında da bir taraftar sahaya girmişti.

Genç taraftar, EURO 2020'deki üst düzey önlemlere rağmen Belçika-Finlandiya maçında sahaya girmeyi başarmış ve reklam amaçlı girdiği öğrenilmişti.

Sahanın ortasına doğru koşan genç kızın kıyafetinin üzerinde reklam amaçlı ifadelerin olduğu gözlenirken çok geçmeden görevliler tarafından saha kenarına alınmıştı.