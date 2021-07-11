EURO 2020'deki İtalya - İngiltere finalinde Luke Shaw'dan tarihi gol
Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) final maçında İtalya karşısında henüz maçın başında öne geçen İngiltere tarihi bir gole imza attı.
Wembley Stadı'nda oynanan mücadelede Machester Unitedlı sol bek Luke Shaw'la öne geçen İngiltere tarihe geçti.
Maçın 2. dakikasında gelişen hızlı atakta ceza sahasına gönderilen topa gelişine harika bir vuruş çıkaran Luke Shaw, Avrupa Şampiyonası finalleri tarihindeki en erken golü İtalya filelerine gönderdi.
Luke Shaw, 1 dakika, 57 saniyeyle Avrupa Şampiyonası finalleri tarihindeki en erken golü kaydetti.
GOOOOLLL! İNGİLTERE DEV FİNALE GOLLE BAŞLADI. LUKE SHAWWW... 🔥#ITA #ENG #EURO2020 pic.twitter.com/CtIGXREyi6— TRT Spor (@trtspor) July 11, 2021