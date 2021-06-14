EURO 2020'deki İspanya - İsveç maçında Marcus Berg saç baş yoldurttu! Rekor...

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Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) E Grubu maçında İspanya ile karşılaşan İsveç'te Marcus Berg, kale dibinden kaçırdığı golle taraftarına saç baş yoldurttu.

İspanya'nın Sevilla kentindeki La Cartuja Stadı'nda E Grubu'nun ikinci maçında İspanya ile İsveç kozlarını paylaşırken izleyenlerin gözlerine inanamadığı bir gol fırsatı kaçtı.

Maçın başından itibaren oyun kontrolünü elinde bulunduran İspanya, İsveç kalesini abluka altına alsa da kaleci Olsen'i geçemedi.

İspanya karşısında oyunu kendi yarı sahasında kabul eden İsveç ise hızlı gelişen ataklarla gol fırsatı ararken maçın ikinci yarısında net bir fırsatı değerlendiremedi.

HARİKA PASLARLA GELDİLER...

Kontra atakta harika paslarla topu İspanya ceza sahasına taşıyan İsveç'te Alexander Isak, 3 kişinin arasından meşin yuvarlağı Marcus Berg'le buluşturmayı başardı.

ZORU BAŞARDI

Isak'ın pasında, çok müsait pozisyonda, sol kale direğinde topla buluşan Marcus Berg'e meşin yuvarlağı boş ağlara göndermek kalsa da 34 yaşındaki forvet zoru başardı ve topu üstten auta yolladı.

Kaçan gole kendi de inanamayan Marcus Berg, büyük üzüntü yaşarken İsveç öne geçme fırsatını değerlendiremedi.

İSPANYA REKORLA BAŞLADI!

Öte yandan İsveç karşısında ilk yarıda 419 başarılı pas yapan İspanya, bu istatistiğin tutulmaya başladığı 1980'den bu yana Avrupa Şampiyonası'ndaki bir maçta ilk yarıdaki en yüksek pas sayısına ulaştı.