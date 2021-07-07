EURO 2020'deki İngiltere yarı finalinde Danimarka’nın kozu Hjulmand’ın uğurlu gömleği

Avrupa Şampiyonası’nda bugün Wembley’de İngiltere ile karşılaşacak olan Danimarka bu zorlu mücadelede teknik direktör Kasper Hjulmand’ın siyah gömleğine güveniyor. Euro 2020’ye bütün dünyayı şoke eden Christian Eriksen’in saha içinde yaşam savaşı verdiği Finlandiya maçı ile başladıktan sonra rakiplerini bir bir saf dışı bırakarak yarı finale kadar gelen Danimarka adını finale yazdırıp, kupayı Eriksen’e götürmekte kararlı. Ancak ev sahibi İngiltere karşısında Danimarka’nın en büyük kozu teknik direktör Kasper Hjulmand kadar 49 yaşındaki teknik adamın uğurlu olduğuna inanılan siyah gömleği.

Oyuncular getirmemi istediler

Hjulmand, 14 Ekim 2020’de yine Wembley’de oynanan ve Eriksen’in penaltı golüyle İngiltere’yi 1-0 yendikleri Uluslar Ligi maçında giydiği gömleğinin Avrupa Futbol Şampiyonası yarı finalinde de yanında olacağını söyledi. 49 yaşındaki çalıştırıcı konuyla ilgili olarak “İngiltere’ye karşı Wembley’de bu gömleği giymiştim ve 1-0 kazanmıştık. Ardından Rusya maçını ve bu turnuvada da Galler maçını aynı şekilde kazandık. Daha sonra gömleği çıkardım. Ancak oyuncular bana bu gömleği getirmem gerektiğini söylediler.

Batıl inançlı değilim ama...

Çek Cumhuriyeti maçında beyaz giydim ve bazı oyuncular şaşırdı. Beyaz olmayan bir şey giymeliydim, sebebi de buydu. Batıl inançlı değilim. Giyer miyim bilmiyorum ama muhtemelen Wembley’e gömleğimi getireceğim” dedi. Danimarka’nın uğurunun tutup tutmayacağı bugün Londra’da saat 22.00’de başlayacak karşılaşmada belli olacak. Turnuvadaki en önemli başarısı turnuvadaki en önemli başarısına 1968’deki 3.’lük ve 1996’da yarı final olan İngilizler ilk final ve ilk kupası için sahaya çıkacak. 1992’de şampiyon olan Danimarka ise 29 yıl sonra aynı başarıyı tekrarlamak için adına finale yazdırmak istiyor.

HARRY KANE’iN HEDEFi GARY LiNEKER’i GERiDE BIRAKMAK

İngiltere formasıyla çıktığı son 26 maçta 18 gol, 9 asistle 27 gole doğrudan katkı sağlayan Harry Kane büyük turnuvalar tarihinde en fazla gol atan İngiliz oyuncu konumundaki Gary Lineker’i yakalamak istiyor. Dünya Kupası’nda 6, Avrupa Şampiyonası’nda 3 golü bulunan Kane 1 kez daha ağları havalandırırsa 10 gollü Lineker’in rekoruna ortak olacak.

DOLBERG’E EFSANELERi YAKALAMAK iÇiN 2 GOL LAZIM

EURO 2020’de 2 golü bulunan Kasper Dolberg, büyük turnuvalar tarihinde 4 gole ulaşan 3. Danimarkalı olabilir. Preben elkjaer Larsen, 1986 Dünya Kupası’nda, Jon Dahl tomasson da 2002 Dünya Kupası’nda 4 kez ağları sarsarken Dolberg’in 2 efsane ismi yakalaması için 2 gol daha atması gerekiyor.

· Danimarka ile oynadığı son 6 resmi maçın sadece birini kazanabilen İngiltere 3 beraberlik, 2 yenilgi aldı.

· Son 21 maçta 15 gol, 7 asistle 22 golde pay sahibi olan Sterling, Euro 2020’de 3 gol, 1 asistle en fazla gole katkı veren İngiliz oyuncu.

· EURO 2020’de oynadığı 5 maçta da gol yemeyen İngiltere, bir büyük turnuvada 6 gole kapama yapan ilk ülke olmak istiyor.

· Büyük turnuvalarda İngiltere ile 2 maçı da kazanamayan Danimarka 1 beraberlik, 1 yenilgi alırken gol bile atamadı.

· Danimarka, Euro 2020’de 7 farklı isimden gol buldu. Turnuva tarihinde bir şampiyonada daha yüksek sayıya ulaşan tek ülke Almanya. (8)

· EURO 2020’de 11 kez ağları havalandıran Danimarka tarihinde en yüksek gol sayısına ulaştığı büyük turnuvayı geçiriyor.